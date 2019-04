Hidvéghi: a bevándorláspártiak csúcsjelöltje kiáll a migránskártyák mellett

A bevándorláspártiak csúcsjelöltje kiáll a migránskártyák mellett - így értékelte Hidvéghi Balázs , a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján Frans Timmermans előző napi szavait.Az Európai Bizottság első alelnöke, a szocialisták európai parlamenti (EP-) választási csúcsjelöltje hétfőn Brüsszelben azt mondta: az Európai Bizottság elégedett a migránsoknak biztosított bankkártyaprogrammal, amely helyes eszköze a szükséget szenvedők számára biztosítható, valódi humanitárius segítségnyújtásnak.Hidvéghi Balázs erre úgy reagált: Frans Timmermans még azok után is elégedett ezzel a programmal, hogy bebizonyosodott, a migránskártyák alkalmasak a terrorizmus finanszírozására, és egyértelműen közvetlenül veszélyeztetik Európa biztonságát.Szavai szerint Timmermans ismét egyértelművé tette, hogy bármi áron készek támogatni és pénzelni a migrációt, "még az európai emberek és az EU biztonsága sem drága számukra".A Fidesz kommunikációs igazgatója kiemelte: Timmermans amellett, hogy a brüsszeli bizottság első alelnöke, egyben a bevándorláspárti baloldal csúcsjelöltje is az EP-választáson. Az pedig már csak hab a tortán, hogy információk szerint ő Soros György egyik legközvetlenebb munkatársa és szövetségese is Brüsszelben - fogalmazott.A politikus szerint ha Timmermans és a hozzá hasonló bevándorláspárti politikusok megerősödve kerülnek ki a május EP-választásból, akkor nemcsak a migránskártyákat fogják tovább osztogatni, hanem az összes többi migrációerősítő kezdeményezést élesíteni fogják. Utóbbiak közé sorolta a migránsvízum bevezetését, a gazdasági bevándorlás legalizálását, a migránsok szétosztását és a migrációt elutasító országok megbüntetését."Ha meg akarjuk menteni Európát és az EU-t, akkor ahhoz meg kell állítani a bevándorlást" - jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki azt is fontosnak nevezte, hogy ne Frans Timmermans és az általa támogatott bevándorláspárti jelöltekre szavazzanak a választók, hanem olyan politikusokat támogassanak, akik nemet mondanak a migrációra. Az is nagyon fontos - tette hozzá -, hogy az EP-választás után a bevándorlást ellenző vezetők kerüljenek az EU vezető pozícióiba.A Fidesz kommunikációs igazgatója kérdésre arról is beszélt, hogy a magyar ellenzéki pártokat egyvalami köti össze, az, hogy bevándorláspártiak, hogy Magyarország védelmében nem lehet rájuk számítani. Nekik csak a pozíciók elosztása, a helyezkedés fontos - mondta.