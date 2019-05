Hetente éri közlekedési baleset a közutas dolgozókat - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-t.



Közleményükben kifejtették: 2000-től napjainkig 17 mérnökségi szakember halt meg munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt. Közös jellemzőjük ezeknek az eseteknek, hogy a munkaterületek mellett a jármű vezetője nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekedett, és legtöbbször jelentősen túllépte a megengedett sebességet - hívták fel a figyelmet.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos, mintegy 32 ezer kilométeres közúthálózatot 93 mérnökségével üzemelteti. A mérnökségeken - és így közvetlenül az utakon - mintegy négyezren dolgoznak.



A gyorsforgalmi utakon 2018-ban 83 baleset történt olyan útszakaszon, amelyen munkát végeztek. A legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik: vagy nem engedik be az elfogyó sávból az autósok egymást, vagy figyelmen kívül hagyják az előjelzéseket, és emiatt becsapódnak a munkavégzők közé. Tavaly 37 esetben terelőelemeknek, eszközöknek (táblák, villogósor terelőkúp, terelőfal stb.) vagy járműveknek ütköztek a figyelmetlen közlekedők az autópályákon és autóutakon. Tizenkét esetben közutas autónak, ebből kilencszer úgynevezett ütközési energianyelő eszköznek csapódtak. Utóbbiak a munkaterületen dolgozókat védik és a balesetet szenvedő járműben utazók sérüléseit is csökkentik.



Nemcsak a munkavégzéshez szükséges eszközök, hanem a munkások is gyakran megsérülnek, amikor például a lassabban közlekedő útellenőri autóba, a leállósávon vagy a padkán dolgozó munkagépekbe vagy az út szélén várakozó brigádszállító autóba csapódik be valamilyen jármű. Ilyenkor a legjobb esetben is zúzódások, könnyebb sérülések alakulnak ki, de gyakoriak a súlyos sérülések, és előfordult már halálos baleset is. Az elmúlt öt évben csaknem harminc ilyen eset történt közutas munkavállalókkal - hangsúlyozták.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavaly országos figyelemfelhívó kampányt indított Biztonságunk az Ön kezében van! címmel. Az utóbbi hónapokban pedig munkacsoportot hozott létre a még biztonságosabb munkavégzési feltételek kialakítására - közölték. A terelések kiépítését is újratervezték, és folyamatosan gondoskodnak további forgalomtechnikai berendezések beszerzéséről is. Mindemellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mindegyik mérnökségén évente többször tartanak munkavédelmi oktatást, szakembereik folyamatosan járnak képzésekre, külföldi tanulmányutakra - olvasható a közleményben.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)