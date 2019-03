Hat év fegyházra ítéltek egy varázsgomba-termesztőt

Hat év fegyházbüntetésre ítéltek csütörtökön egy férfit, aki úgynevezett varázsgombát termesztett és más kábítószert is értékesített - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék az MTI-t.



A törvényszék ítéletében az áll: a vádlott a jelentős mennyiséggel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettét valósította meg. Legkorábban büntetés kétharmadának kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság háromszázezer forint vagyonelkobzást is elrendelt.



Mint írták, a vádlott természetgyógyászattal foglalkozott, masszőrként, valamint takarítóként végzett alkalmi munkákból élt, és vendégeinek kezdte el értékesíteni az általa budapesti és nagykátai ingatlanokon előállított marihuánát. 2014-ben a varázsgomba nevű szer termesztéséhez szükséges eszközöket szerzett be Hollandiából. Eleinte csak saját fogyasztásra termesztette a gombát, később ismerőseinek el is adott belőle, és száz gramm marihuánát is értékesített.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, a vádlott és védője pedig három nap gondolkodási időt kért.



Az összefoglaló néven általában varázsgombaként emlegetett gombafajokban (leginkább a Psylocibe nemzetségben) megtalálható a pszilocibin nevű pszichoaktív alkaloid, amely hallucinogén hatású.