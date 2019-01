Három dohányboltot rámolt ki, most elfogták a férfit

A nyomozás adatai szerint a 28 éves K. Gábor 2019. január 11-én 17 óra körül és január 18-án 17 óra 15 perc körül két dohánybolt kasszájából is pénzt lopott el úgy, hogy vásárlást színlelve elterelte az eladók figyelmét, belépett a pult mögé és kiürítette a pénztárakat. - írja a Police.hu A járőrök egy bejelentés alapján jelentek meg 2019. január 24-én 18 óra körül egy XII. kerületi dohányboltnál és intézkedés alá vonták K. Gábort. A férfi megpróbált elmenekülni és közben megszabadulni a kabátjától, amiben a korábbi lopásokat is elkövette.A rendőrök a férfit elfogták és előállították a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol megállapították, hogy K. Gábor 2019. január 9-én egy zuglói dohányboltból is ellopta a kassza tartalmát és az eladó mobiltelefonját.A nyomozók a férfit lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.​