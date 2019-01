Handó: a bíróságoknak alkalmazniuk kell a technológiai újításokat

A 21. században a bíróság csak akkor tudja megállni a helyét, ha használja a technológiai újításokat - mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke hétfőn, Budapesten. Handó Tünde az OBH Digitális nyílt nap című rendezvénysorozatának záró programján, a Budapest Környéki Törvényszéken (BKT) azt mondta, ha a bíróságok nem alkalmaznák ezeket a technológiai újításokat, akkor az ügyfelek más, gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb elintézési módokat választanának.Felhívta a figyelmet arra, az informatikai eszközök, lehetőségek használatára úgy kell felkészülnie a bíróságoknak, hogy egyszerre tudják megszerezni és megtartani az ügyfelek bizalmát, ugyanakkor ne nehezítsék, hanem könnyítsék a bírák munkáját.Megjegyezte: az új technológia bevezetése mindig komoly nehézséget jelent, de ezen felül kell emelkedni.Az OBH elnöke elmondta: a rendezvénysorozat záró programján bemutatják a bíráknak, mit jelent a Digitális Bíróság projekt, és annak keretében milyen alkalmazásokat fejlesztenek ki. Maka Mária kollégiumvezető, a Digitális Bíróság projekt szakmai vezetője előadásában kitért arra, hogy a projekt átfogó célja a bürokráciacsökkentés. A megvalósuló fejlesztések eredményeként az ügyfelek gyorsabban és kisebb költséggel intézhetik ügyeiket, a bíróságokon pedig csökkennek az adminisztratív terhek, így hatékonyabb munkavégzés biztosítható - jegyezte meg.A Digitális nyílt nap roadshow az ország valamennyi törvényszékén bemutatta a bírósági szervezet Digitális Bíróság elnevezésű projektjét és annak várható fejlesztéseit, így az elektronikus kapcsolattartás jövőjét, a beszédfelismerő szoftver alkalmazhatóságát, a távmeghallgatás előnyeit, és a projekt keretében hamarosan megvalósuló e-aktát is.A Digitális Bíróság projekt mind az ügyfelek, mind a bírósági dolgozók számára újításokat hoz: lehetővé teszi a bírósági iratokhoz, határozatokhoz, valamint a közhiteles nyilvántartáshoz való hatékonyabb hozzáférést. A bírósági periratok elektronizálásával a bírák és az ügyfelek online is betekinthetnek majd folyamatban lévő ügyeik irataiba a létrejövő "e-akta" segítségével.A fejlesztések érintik a jelenlegi bírósági határozatkereső rendszert, így hamarosan egy korszerű, jól kereshető határozattár lesz elérhető a bíróságok központi honlapján. A projekt során kialakítanak egy, a közhiteles nyilvántartásokhoz való kapcsolódást lehetővé tevő informatikai alkalmazást is, ami az ügyfelek bírósághoz való hozzáférésének egyszerűsítésén túl az egységes jogalkalmazást is elősegíti.A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, több mint 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással valósul meg.