Halász: a nemzetbiztonsági szolgálatoknak továbbra is munkát jelent a migrációs kihívás

A nemzetbiztonsági szolgálatok eredményesen végzik munkájukat - hangoztatta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke a testület keddi, részben zárt ülése után.



Halász János újságíróknak elmondta: a bizottsági ülésen többek között az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal (IH) és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ féléves beszámolóját is meghallgatták. A szolgálatoknak továbbra is munkát jelent a migrációs kihívás - mutatott rá a képviselő, hozzátéve: a balkáni útvonal "továbbra is él", legalább 70 ezer migráns "próbálja támadni" Európát és Magyarországot.



Az aktuális témák között az IH és a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Gruevszki-ügyről is megnyugtató képet adott a bizottságnak - értékelt a kormánypárti politikus.



A nemzetbiztonsági bizottság utolsó, nyílt napirendi pontjában annak az LMP-s előterjesztésnek a tárgysorozatba vételéről tárgyaltak, amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt módosítaná egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése érdekében.



Halász János felháborítónak nevezte, hogy az előterjesztők közül éppen Demeter Márta ismertette a javaslatot, akinek tevékenysége szerinte nemzetbiztonsági kockázatot jelent.



Demeter Márta közölte: javaslatuk a fontos állami, közjogi tisztségeket betöltő emberek - mint például a miniszterelnök, a köztársasági elnök, alkotmánybírók - kötelező nemzetbiztonsági átvilágítását írná elő. Az LMP-s politikus úgy értékelt: az elmúlt években olyan politikai környezet alakult ki, amelyben az állampolgároknak több garanciát kell kapniuk arra, hogy csak olyanok tölthessenek be fontos közjogi tisztséget, akik nem zsarolhatóak, befolyásolhatóak, nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot.



Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos elnöke azt mondta, a javaslat több pontjának megvalósítását problémásnak tartja, de támogatja, hogy a parlamentben tárgyaljanak róla.



A javaslatot a bizottság nem vette tárgysorozatba, mert azt Mirkóczki Ádám mellett csak az LMP-s Ungár Péter támogatta.