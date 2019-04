Halassza el a kocsimosást! Már Európa fölött van a szaharai porfelhő, ami ma boríthatja be hazánkat

A mediterráneumot délies áramlással nagy mennyiségű szaharai eredetű por érte el. Olaszország, Szicília, Franciaország egyes részeiről képes beszámolók is születtek a barna színben játszó égről, vagy a csapadékról, amely sáros nyomot hagyott maga után... - írja Facebook posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat.A jelenségről Varga Györgyöt, az MTA Földrajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, porviharkutatót kérdezte a 444.hu, aki a lapnak elmondta, hogy önmagában nem ritka, de a méretét tekintve ritka brutális, sok éve nem tapasztalt erejű meteorológiai jelenség zajlik pár napja Európa durván 80 százaléka fölött, és az egész ma, kedden érheti el Magyarországot.A Magyarországot ma elérő porvihar szemcséi nagyjából akkorák, mint a finomra őrölt lisztéi. A sivatagi por száraz időben simán csak leszáll a felszínre, de ha esik is mellé, az sokkal látványosabb, "véres esőnek" is nevezett jelenséget produkálhat, mivel a szemcsék jellemző színe vöröses-narancssárgás. A látvány a hegyi hómezőkön különösen hatásos lehet. Bár a porral kis mennyiségben spórák, gombák és baktériumok is érkeznek, a jelenség egészségügyileg nem veszélyes, eltekintve a megnövekedő légköri porkoncetrációtól - írják.