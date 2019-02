Halálos baleset történt az M5-ösön: szembe ment a forgalommal a Suzuki - rendőrségi fotók a helyszínről

A 85 éves férfi vezette a Suzukit, aki tévedésből a Szeged felé vezető oldalra hajtott fel, de ellenkező irányba akart menni, ezért megfordult a pályán és frontálisan ütközött egy román Renault személyautóval. A balesetben az idős férfi hátul ülő 82 éves felesége a helyszínen életét vesztette. A jobb első ülésen utazó 60 év körüli lánya, az idős férfi is, valamint a Renault vezetője is súlyosan megsérült, őket a mentők kórházba szállították.Információnk szerint a 85 éves idős sofőr most temette el húgát Bugacon, ezután indult haza a család Tatára, csak a sztrádára vezető utat vétette el, ezért fordult meg a pályán. A helyszínelés és a mentés idejére teljesen lezárták az M5-ös ezen szakaszát, a forgalmat elterelték.A balesetről, és fotókat is közöltek a helyszínről.