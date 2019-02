Gulyás: Timmermans a személyre szabott jogalkotás előnyét élvezi

Személyre szabott jogalkotás eredménynek nevezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke "úgy játssza el az európai uniós főtisztviselő szerepét", hogy a bevándorláspárti szocialista lista vezetője.



Gulyás Gergely pénteki budapesti sajtótájékoztatóján rámutatott: ezt az Európai Bizottság szabályzatának egy évvel ezelőtti módosítása tette lehetővé.



Hozzátette: Timmermans mintegy 44 millió forintnak megfelelő javadalmazás mellett tudja a bevándorláspárti listát népszerűsíteni. Ez eddig megengedhetetlen volt az Európai Unióban - mutatott rá.



Mindezt kettős mércének nevezte, mert, ahogy elmondta, ha valaki a magyar európai parlamenti delegáció titkárságát vezeti és a Fidesz listájának 45. helyén szerepel, fel kell függesztenie munkáját és nem kap fizetést.



Timmermans ugyanakkor a "jogállamiságnak nevezett eljárásokban, amelyek valójában boszorkányüldözések", aktív szerepet vállal.



Hozzátette: a bizottsági alelnök ugyan állítása szerint a szocialisták kongresszusára érkezik Budapestre, valójában egy "házasságkötésre", a "magyar posztkommunista baloldal és az antiszemiták közötti" összefogást kívánja hitelesíteni.



Gulyás Gergely kérdésre a választók lenézését és egy hitelességi problémát is látott e mögött. Úgy fogalmazott, a magyar baloldal a saját posztkommunista gyökerei miatt egy antifasiszta harcban látta saját identitását, ugyanakkor egy általuk szélsőjobboldalinak minősített párttal kívánnak "frigyre lépni".



"Mivel Soros György legközelebbi szövetségeséről van szó", Gulyás Gergely érdekesnek nevezte, hogy a politikus úgy gondolja, erre felhatalmazást kapott. Szövetségesének semmiképpen sem a választók tekinthetőek - fogalmazott -, hiszen pártja Hollandiában 8 százalékos támogatottságot élvez.



A baloldali főpolgármester-jelöltségre aspiráló Karácsony Gergelytől hallható kijelentéssel kapcsolatban, miszerint a zsidók listázása nem tekinthető nácizmusnak, azt mondta: 2013-ban még ilyen mondatok miatt a szocialistáktól a Fideszig széles körben tüntettek.



Gulyás Gergely felidézte azt is: a német kancellárral kiegészült V4-ek a csütörtöki pozsonyi találkozójukon arról döntöttek: támogatást biztosítanak Marokkó számára a migráció megállításának segítéseként.



Hozzátette: a találkozón szóba kerültek az Európa előtt álló problémák is, amelyek megoldásában, mint mondta, az Európai Parlament és a bizottság már nem tud közreműködni, "eddig is inkább szaporította ezeket". Rámutatott: nemcsak az EP és az EB újul meg, hanem az Európai Tanácsnak is új elnöke lesz.



A következő hétéves uniós büdzsével kapcsolatos egyeztetésről közölte: a jelenlegi költségvetési tervezet elfogadhatatlan, mivel a brit kilépésből következő költségvetési negatívumnál nagyobb arányú következményekkel járna.



Az amerikai külügyminiszter jövő heti látogatásával összefüggésben azt is mondta: az Egyesült Államok fontos szövetségese Magyarországnak, "a NATO-ban a legnagyobb szövetségesünk", Oroszországgal hasonló szövetségesi viszony nincs, de egy észszerű gazdasági partnerség egész Európának és így Magyarországnak is érdeke. Megjegyezte, a német álláspont szinte szóról szóra ugyanez.



Az energetikai együttműködéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: a kormány örömmel diverzifikálja a forrásokat, de az árnak versenyképesnek kell lennie.



Gulyás Gergely kérdésre elmondta, nem tartja meglepőnek, ha a külügyminiszter olyan szervezetek képviselőivel is találkozik, amelyeket az Egyesült Államokból is támogatnak. Sajtóhírek szerint Mike Pompeo Magyarországon a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Helsinki Bizottság vezetőivel is találkozik.



A visegrádi országok és Izrael február 18-ai, izraeli találkozójáról annyit közölt: a vendégek hétfőn éjszaka érkeznek meg. A kedd délutánig tartó találkozón a miniszterelnökök végig együtt lesznek, és közös programot is bejelentenek majd.



Közölte azt is: Magyarország nagyra becsüli Törökországnak a migráció megállításában betöltött szerepét, és minden fizetési kötelezettségének eleget tesz ennek segítésére. Az esetleges észak-afrikai menekülthullámmal kapcsolatban azonban kétségének adott hangot, hogy a Frontex képes lenne-e megvédeni az unió külső határait.



A politikus arra a felvetésre, hogy az úgynevezett kamupártoktól nem sikerült beszedni a kampánytámogatást, azt felelte: a forrásokat a pártok vezető tisztségviselőinek személyes vagyonából is be lehet hajtani. Szerinte ennél az összegnél "többe kerülne az országnak", ha a pártok a gazdasági lobbik foglyaivá válnának. Hozzátette: a hatályos jogszabály megváltoztatása az ellenzék és a kis pártok számára lenne előnytelen.



A kilakoltatásokról azt mondta: a kisgyermekes családokról gondoskodni kell, ez az önkormányzatok feladata. A miniszter minősíthetetlen mértékű felelőtlenségnek, a társadalom ellen elkövetett bűnnek ítélte, hogy a szocialisták megengedték, hogy a családok devizában adósodjanak el.



Egy esetleges klímatörvény szükségességét firtató LMP-s felvetésre azt felelte: szívesen tárgyalnak olyan javaslatról, amely túlmutat az Országgyűlés által eddig megtárgyalt számos fenntarthatósággal kapcsolatos jelentésen.



Romániában bebörtönzött két magyar fiatallal kapcsolatban kérdésre azt mondta: a fiatalok feladata az állampolgárság kezdeményezése, de ha van ilyen kérelem, "arra készen állunk". Hozzátette: eltúlzottnak tartja az ítéletet, és a magyar állam minden segítséget megad a fiataloknak, a további jogorvoslathoz.