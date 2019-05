Gödörben rejtették el a megfojtott újpesti autókereskedőt

Emberöléssel gyanúsítanak három férfit azzal összefüggésben, hogy eltűnt egy autókereskedő Újpestről több mint két hete - jelentette be a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese pénteki fővárosi sajtótájékoztatóján.



Pál Adrián közölte: május 7-én jelezte egy újpesti nő, hogy miután élettársa, egy 47 éves férfi előző délelőtt elment otthonról, nem adott magáról életjelet.



Az eljárásba a célkörözési osztályon kívül már másnap bekapcsolódott az életvédelmi osztály is, és május 11-én emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.



A rendőrség látókörébe három férfi került, ők csütörtöki kihallgatásuk során folyamatosan ellentmondásokba keveredtek. Ketten végül beismerték, hogy megölték az eltűnt vállalkozót, egyikőjük azonban megtagadta a vallomást.



A 47 éves férfit megfojtották, holttestét Szentendre külterületén rejtették el egy gödörben. Az áldozatot péntek reggel kihantolták, megkezdték a szemlét és a soron kívüli boncolást.



Pál Adrián közölte, hogy a gyilkosság hátterében adósság áll: a három gyanúsított tartozott a 47 éves férfinak. Az összeg nagyságrendjéről ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni az ezredes.



A három gyanúsított egymás barátja, ketten budapestiek, egyikük szentendrei. A megölt férfi jól ismerte őket.



Az autókereskedővel Újpesten találkoztak, Pál Adrián szóhasználata szerint onnan "vitték" őt Szentendrére, és a gyilkosság már a Pest megyei településen történt. A bűncselekmény helyszínének közelében ásták el az áldozat holttestét.



A három gyanúsított őrizetben van, a rendőrség kezdeményezi a letartóztatásukat. Egyelőre emberöléssel gyanúsítják őket, a minősítés azonban még változhat - mondta a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese.



Pál Adrián hangsúlyozta, hogy - amint azt a rendőrség már korábban is kiemelte - nincs összefüggés az Újpestről eltűnt vállalkozó és egy másik, a Pest megyei Maglódról eltűnt autókereskedő ügye között. Kérdésre válaszolva ugyanakkor azt mondta, hogy mivel mindketten gépjárműveket értékesítettek, akár ismerhették is egymást. Erre vonatkozó adat azonban nincs.