Fülöp Attila: a nevelőszülők jövőt adnak a gyermekeknek

Fülöp Attila a Befogadlak elnevezésű nevelőszülői program pécsi rendezvényén hozzátette: a fél éve indult országjáró sorozattal a minisztérium szeretné felhívni a figyelmet a nevelőszülők munkájára, amely nemcsak a gyermekeknek és vér szerinti családjuknak tesz jót, hanem annak a városnak és községnek is, ahol élnek.



"A kormány meggyőződése, hogy annak a 23 ezer gyermeknek a jövője, akik a gyermekvédelem rendszerében kapnak segítséget, nem lehet közömbös az ország számára. Nem mindegy, hogyan nőnek fel, tudnak-e munkát vállalni és családot alapítani" - hangsúlyozta.



Úgy fogalmazott: ezért a nevelőszülők a lehető legtöbbet teszik, megosztják az életüket a gyermekekkel, úgy vállalják ezt a hivatást, hogy nem kérdeznek a bajban, hanem teszik a dolgukat. Egy nemzet nevében jár köszönet a munkájukért - mondta.



Az államtitkár átadta a Lehetetlen nincs című, gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekeknek és fiataloknak meghirdetett rajzpályázat Baranya megyei díjait, a kiírásra országszerte háromezer alkotás érkezett.



Fülöp Attila szólt arról is, hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítő programsorozat záró rendezvénye május 19-én lesz a fővárosban, a Várkert Bazárban; az eseményen hazai sztárok lépnek fel gyermekvédelemben lévő gyerekekkel együtt, és egy új dal is születik erre az alkalomra, amit Oláh Gergő közreműködésével adnak majd elő.



Őri László (Fidesz-KDNP), Pécs alpolgármestere a rendezvényen köszönetet mondott pécsi és baranyai nevelőszülőknek, akik a sajátjaik melle mások gyermekeit is befogadták a családjukba.



Kitért arra, hogy Pécsen két és félmilliárd forintos óvodai, bölcsődei fejlesztési programot indítottak el.



"Noha az infrastrukturális fejlesztések és a támogatások szükségesek a családok megerősítéséhez, mégis az a legfontosabb, hogy a mindennapokban több figyelmet tudjunk fordítani azokra a gyermekekre, akiknek nem adatott meg, hogy ép családban nőjenek fel" - mondta.



A Zsolnay Kulturális Negyedben rendezett találkozón koncertek, táncbemutatók, játszóudvar várta a gyerekeket és szüleiket, a nevelőszülők pódiumbeszélgetésen mondták el tapasztalataikat, és az érdeklődők tájékoztatást kaptak a nevelőszülővé válás folyamatáról. Az eseményen mintegy nyolcszázan vettek részt.