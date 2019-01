Fontos tudnivaló a vadászoknak: járványügyi vizsgát kell tenniük

Az afrikai sertéspestissel (ASP) fertőzött területeken csak járványügyi képzést végzett, sikeres vizsgát tett, és erről tanúsítvánnyal rendelkező vadászok folytathatnak egyéni és társas vadászatot, akik e kötelezettségüknek immár online is eleget tehetnek - tette közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden, a honlapján.A közlemény szerint a fertőzött terület növekedése, az ott közvetlenül érintett, valamint vendégvadászként érkezők nagy száma miatt folyamatosan nagy igény van a képzés iránt. A vadászok hatékony segítése érdekében lehetővé tették a járványügyi kurzus online teljesítését a Nébih távoktatási oldalán A portál használata regisztrációhoz kötött, a jogosultsági igényeket a palloi@nebih.gov.hu címen tudják jelezni az érdeklődők. Vizsgázni a tananyag elolvasását követően, január 14. és december 13. között lehet, sikeres eredmény esetén a tanúsítvány egyből letölthető.Az online felületet a kurzus elvégzése után is érdemes figyelemmel kísérni, ugyanis ott bármikor hozzájuthatnak a legfrissebb rendelkezésekhez a vadászok, tájékozódhatnak a nemzetközi tapasztalatokról, az aktuális járványhelyzetről és az őket érintő legfontosabb kérdésekről. Az oldalra az is regisztrálhat, aki már sikeresen elvégezte a területi állategészségügyi hatóság által szervezett képzést, de tudni szeretne a legfrissebb információkról, rendeletekről - írja a Nébih.