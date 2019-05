Fontos határidő jár le ma délután az EP-választás előtt

Ma délután 16 óráig még kérhetik a külképviseleti névjegyzékbe jelentkezett választópolgárok, hogy töröljék őket a külképviseleti névjegyzékből, mert mégis Magyarországon kívánnak szavazni az európai parlamenti (EP) képviselők választásán.



Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik az európai parlamenti (EP-) képviselők választásának idején nem tartózkodnak Magyarországon, pénteken 16 óráig kérhették felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, hogy szavazatukat Magyarország 132 nagykövetségén, illetve konzulátusának egyikén adhassák le.



Aki azonban meggondolja magát, és mégis Magyarországon szavazna, május 22-én 16 óráig kérheti, hogy töröljék a névjegyzékből.



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 20 344-en kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, amelyben jelenleg 20 303-an szerepelnek.





Ma délután 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik az Európai Parlament magyar tagjainak május 26-i választásán a lakóhelyüktől eltérő magyarországi településen kívánnak voksolni.



Szerda reggelig 77 034-en jelezték, hogy nem a lakóhelyükön akarnak szavazni; öt évvel ezelőtt a határidőig 69 ezren jelentkeztek át.



Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál személyesen vagy online formában, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.



Átjelentkezéssel az szavazhat, aki a szavazás napján Magyarországon, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia választójoga gyakorlásához.



Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választó akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban van, amely akár ugyanazon a településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén található.



A helyi választási iroda a választópolgárt kérelmére törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.



A választó pénteken 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.



Az idei választás újdonsága, hogy a választópolgárnak nem kell külön átjelentkezési kérelmet benyújtania, majd mozgóurnát igényelnie. Ha a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, azt egyben átjelentkezési kérelemként is kezeli a választási iroda, törlik őt a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszik a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.