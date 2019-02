Folytatódik a tábornokok vesztegetési pere - még 2006-ban kezdődött

A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa a január 31-én hirdetett ítéletet a megismételt elsőfokú eljárásban, amiben az ügyészség tizenhét ember ellen emelt vádat, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt. A bíróság két vádlottat végrehajtandó, tizenegyet próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, négyet pedig felmentett az ellenük emelt vád alól. Az ügyész valamennyi vádlott esetében három nap gondolkodási időt kért.



Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője az MTI-hez csütörtökön küldött közleményében azt írta: szerteágazó, bonyolult megítélésű ügyben a kihirdetett ítélet ellen a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére fenntartott három munkanapon belül az ügyészség tíz vádlott terhére jelentett be fellebbezést, a váddal egyezően elítélt hét vádlott esetében pedig az ítéletet tudomásul vette.



Az ügyészség azon nyolc vádlott esetében, akiket a bíróság részben vagy valamennyi vád alól felmentett, a bűnösségük teljeskörű megállapítása érdekében fellebbezett.



Az ügyészség a két végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt vádlottnál a büntetés, valamint a közügyektől eltiltás tartamának súlyosítása érdekében, és további öt vádlott esetében is - bűnösségük teljeskörű megállapítása mellett - végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabása érdekében fellebbezett.



Az ügyészség két vádlott vonatkozásában fellebbezett a felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének felemelése érdekében. Az egyik felmentett terhelt vonatkozásában - bűnössége megállapítása mellett - szintén próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés és lefokozás kiszabása érdekében fellebbezett az ügyészség.



Az ügyészség összesen hét vádlott esetében jelentett be fellebbezést a vagyonelkobzás elrendelése vagy felemelése érdekében.



Keresztes Imre tudatta: a nyomozó ügyészségek 2019. február 1-jén megvalósult szervezeti átalakítására figyelemmel az ítélethirdetésig a vádképviseletet a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya látta el, míg a jogorvoslati nyilatkozatot annak jogutódja, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség tette.



A Debreceni Katonai Törvényszék L. István Attila dandártábornokot, az elsőrendű vádlottat három év, O. János dandártábornokot, a tizenhatodrendű vádlottat pedig két év börtönre ítélte, és elrendelt 27 millió, illetve 50 millió forint vagyonelkobzást. A tábornokper további tizenegy vádlottját két-két év, három évre felfüggesztett börtönre ítélték. Négy vádlottat - köztük Fapál Lászlót, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárát - minden vád alól felmentették.



A vádirat szerint a vádlottak - honvédségi intézmények vezetői és alkalmazottjai - 2002 és 2010 között több mint kétszázmillió forintot kértek, illetve kaptak a tárcának beszállító vagy arra pályázó cégektől. A vád szerint három dandártábornok - L. István Attila első-, H. András negyed- és O. János tizenhatodrendű vádlott - megegyezett abban, hogy a HM általuk vezetett részlegének különböző szolgáltatást nyújtó társaságoktól a nekik adott megrendelések fejében a tárca által kifizetett összegek egy részét visszakérik. Az ügyészség szerint a harmadrendű vádlott, N. Dénes közreműködésével bevonták Fapál László másodrendű vádlottat is, aki 2004 decembere és 2006 júniusa között a HM közigazgatási államtitkára volt, és a vád szerint több millió forint kenőpénzt kapott.