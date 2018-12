Finisben az M35-ös

Az építkezés első ütemében elkészült az M35-ös több összekötő szakasza is. A 4. számú főút és a 481. számú főút közötti szakasz, 5,4 kilométer hosszan, kétszer két forgalmi sávval, leállósávval, középső elválasztó sávval épült meg. Ezen kívül 5,5 kilométer hosszan, új nyomvonalon elkészült a 481. számú főút is, ami a 47. számú főúttal köti össze az M35-ös pályát. Debrecen lakói ezzel már fellélegezhettek, hiszen a kamionok és teherautók már tavaly december óta elkerülhetik a várost.Itt még nincs vége a bővítésnek: a napokban fejezik be a második ütemet, amiben a 481. számú főút és Berettyóújfalu közötti részt 18,7 kilométeres, kétszer két forgalmi sávos autópályává fejlesztik, leállósávval, középső elválasztó sávval. A z újítás részeként bővül az M4-es autópálya elkészült szakaszainak listája, igaz, csak egy rövid, 1,5 kilométeres szakasszal.Az M35 autópálya megépülésének jelentősége, hogy közvetlen kapcsolatot teremt Felvidék és Észak-Erdély között. Az elkészült sztráda a Transzeurópai Közlekedési Hálózat részeként a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötő távlati gyorsforgalmi vonalon belül a Kassa-Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi kapcsolatot is biztosítani fogja, továbbá mérsékli a környezeti ártalmakat, és részben tehermentesül Berettyóújfalu és Mezőpeterd.