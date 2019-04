Figyelem! Zárva tart május 13-tól 26-ig a Keleti pályaudvar karbantartás miatt

Vonatközlekedés a Keleti pályaudvar karbantartása idején:

Kattintson a nagyobb képért! Térkép: MÁV-START

Korlátozott jegykiadás és ügyfélszolgálat



​A Keleti pályaudvaron az utascsarnok és a belföldi pénztárak előtti terület is le lesz zárva a május 13-tól 26-ig tartó időszakban. Az utasok kiszolgálását a jelenlegi, Thököly út felől megközelíthető nemzetközi pénztárak területén tervezi a MÁV-START megvalósítani, ahol 4 belföldi és 4 nemzetközi pénztárablak, illetve 1 ügyfélszolgálati munkahely lesz, melyek 5:25 és 19:40 között tartanak nyitva. De várhatóan egy nap áramszünet miatt zárva lesznek.



A pályaudvar zárva tartása idején, a pályaudvaron jegyértékesítő automata nem fog üzemelni. A csökkentett kapacitás és a kisebb hely miatti zsúfoltság elkerülésére javasoljuk, hogy belföldi jegyeiket a Vonatinfó alkalmazásból, vagy interneten az e-vonatjegyet választva vásárolják meg, elkerülve ezzel a sorban állást. A Thököly út felől továbbra is megközelíthető a Kormányablak, ami a pénztárakhoz hasonlóan is nyitva lesz.

Karbantartás miatt május 13-tól 26-ig zárva tart a Keleti pályaudvar, emiatt számos vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul. Hatalmas feladat egy ilyen jelentős pályaudvar forgalomból történő kizárása és erre az időszakra utasbarát menetrend tervezése.A Nyugati és a Déli pályaudvar, valamint a peremkerületi állomások maximális kapacitását felhasználva a vonatok érkezésére és indítására, a vasúttársaság számtalan csatlakozási és utasigényt kielégítő menetrendet alkotott, összehangolva azt a Kelenföld–Pusztaszabolcs és a Rákos–Hatvan vasútvonal felújításának idejére bevezetett közlekedési renddel. A karbantartás részeként sor kerül a vágányok javítására és váltócserékre, valamint a teljes csarnok egységesen aszfaltozva lesz. A lezárással kapcsolatos információk aoldalon elérhetők.A Keleti pályaudvar teljes lezárása során olyan előre tervezett karbantartási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton és a peronokon, amelyeket csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor lehet elvégezni. Ilyenkor a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető, a rendelkezésre álló költségkeretet is hatékonyan lehet felhasználni.A több mint száz szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével zajló szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javul a különböző berendezések működése, jelentősen csökken a meghibásodások száma. A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése, javul a menetrend, csökkenni fog a műszaki üzemzavarok száma.A két hét alatt javítják a vasúti pályát a pályaudvar teljes hálózatán, a csarnok egész területén újraaszfaltozzák az utasperonokat. Karbantartják a teljes állomás felsővezeték-hálózatát, a biztosítóberendezést; az energiaellátási hálózatot és a térvilágítást. Új utastájékoztató LED kijelzőfalat telepítenek a csarnokba; lebontják a használaton kívüli, egykori büféket, pavilonokat, kicserélik a padokat, a szemeteseket és az utastájékoztató piktogramokat. Helyreállítják a károsodott falakat a csarnokban és az utasforgalmi területeken. Virágosítják és rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó kapuk közelében lévő zöldterületeket.A Hegyeshalom-Budapest-Keleti és Budapest-Keleti–Győr viszonylatokban közlekedő gyorsvonatok (G10) Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan indulnak, illetve Ferencváros állomáson is megállnak. A soproni, illetve a szombathelyi InterCity vonatoknak a Keleti helyett átmenetileg a Déli pályaudvar lesz az indító- és a végállomása. Ez alól kivétel a Szentgotthárdról 8:12-kor érkező IC919 számú vonat, mely Kelenföldig közlekedik.Nemzetközi vonatok – a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon az EuroCity, EuroNight és railjet vonatok a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Budapest-Keleti–Győr–Bécs szakaszon közlekedő Avala EuroCity és Lehár EuroCity; a Budapest-Keleti–München útvonalon közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonatok végállomása Kelenföld lesz.A pécsi vonal és a Budapest–Baja–Sárbogárd vonal InterCity járatai, illetve az expresszvonatok Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. A Déli pályaudvarról Dombóvárra 18:55-kor, 8018-as számmal másik járat közlekedik a 4218-as Budapest-Déli – Dunaújváros és a 8048-as Pusztaszabolcs-Dombóvár viszonylatú vonatok helyett.Gödöllő-Aszód- Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat, melyekről Gödöllő, Autóbusz-állomáson az átszállás biztosított a Hatvan és Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar között közlekedő „Gy" jelzésű vonatpótló autóbuszokra.A vonatok óránként közlekednek Piliscsaba-Pécel és Aszód-Hatvan viszonylatban, mely vonatokhoz S80 jelzésű Aszód-Pécel viszonylatú mindenhol megálló vonatpótló autóbuszok közlekednek. A térség közlekedésének sűrítése érdekében G80 jelzésű Aszód-Rákos-Sörgyár (BKK) viszonylatú gyorsított járatú vonatpótló autóbuszok közlekednek.A vonatok esetében átszállással biztosított az eljutás Rákos vasútállomásról Kőbánya felső, Ferencváros és Kelenföld vasútállomásra és vissza viszonylatra is. Kőbánya felső és Sörgyár BKK megállóhelyről a 37-es villamossal biztosított az eljutás a Blaha Lujza térre (Népszínház utca). Továbbá Újpest megállóhelyről és vissza az M2-es metróval. A részletes menetrendi tájékoztatás megtalálható lesz a www.mavcsoport.hu/bphatvan oldalon. A Budapest–Dabas–Lajosmizse között közlekedő vonatok 8:00-tól 20:00-ig Zuglóból indulnak és oda is érkeznek.A Rákos és Hatvan között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti Verseny utca és Hatvan vasútállomás között az InterCity vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar és Hatvan vasútállomás között a gyors és sebesvonatok helyett járnak pótlóbuszok.A Budapest–Újszász–Szolnok vonalszakaszon a szolnoki zónázó (Z60) és a naponta közlekedő sülysápi (S60) vonatok Kelenföldig jönnek, és onnan indulnak. A munkanapokon közlekedő sülysápi és nagykátai, valamint szolnoki gyorsított személyvonatok (G60) Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan indulnak vissza. A naponta közlekedő reggeli szolnoki gyorsított és nagykátai személyvonatok Kelenföldig járnak.A Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon közlekedő InterCity és gyorsvonatok a Keleti helyett a Nyugatiba érkeznek és onnan is indulnak. Technológiai okokból a vonalon valamennyi távolsági vonat Intercity kocsi nélkül, gyorsvonatként közlekedik, természetesen a vonatok IC pótjegy megváltása nélkül vehetők igénybe.Napközben Budapest-Nyugati és Záhony állomás között közlekedő sebesvonatok csak Szolnok és Záhony között járnak. Budapest-Nyugati és Szolnok között közvetlen átszállás biztosított a Budapest-Nyugati és Békéscsaba között közlekedő távolsági vonatokra, melyek kijelölt kocsijait pótdíj megfizetése nélkül lehet igénybe venni. (Május 14-15-én 6:05-től 11:15-ig Tuzsér és Záhony között pótlóbuszok járnak.) Budapest–Brassó útvonalon közlekedő Corona és Hargita InterCity Kőbánya-Kispestig közlekedik és onnan is indul.A kelebiai személy- és nemzetközi gyorsvonatok Kőbánya-Kispestig közlekedik és onnan is indul.A Tapolcáról 15:50-kor induló 19713-as számú vonat Budapest-Déli helyett Kelenföldig közlekedik.A 17203 számú vonat módosított menetrend szerint közlekedik,A Metropol EuroNight a Nyugatiig közlekedik és onnan is indul.A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia nemzetközi gyors, a Záhony és Bécs közötti Hortobágy EuroCity, továbbá a Kolozsvár és Bécs közötti Transilvania EuroCity a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik.A Keleti pályaudvar zárvatartása alatt a sűrítve közlekedő 37-es villamoson a Kőbánya felső és a Blaha Lujza tér között a BKK elfogadja a vasúti bérleteket. Az M4-es metrót a BKK sűrítve közlekedteti.