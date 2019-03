Fidesz: terroristavezérek is használják a migránskártyát

Egyértelműen kiderült, hogy a terroristavezérek is használhatják a migránskártyákat, ezért a Fidesz szerint azokat meg kell szüntetni - közölte Halász János, a nagyobbik kormánypárt frakciószóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Halász János elmondta: az elmúlt napok híreiben látható volt, hogy Ferihegyen lebukott Hasszán F. terroristavezér, akit a magyar hatóságok fogtak el. Ügyvédje nyilatkozatából egyértelműen kiderült, hogy a terroristavezérek is használhatják a migránskártyát - mutatott rá a fideszes politikus.



Szerinte ezzel az is bebizonyosodott, hogy a migránskártya óriási biztonsági kockázatot jelent - tette hozzá.



Többek gyanúja szerint az Európai Bizottság migránskártyájával ez a szír terroristavezér szabadon "jött, ment" Európában, és Brüsszel még pénzelte is.



Hány terrorista jutott még ilyen kártyához és hány terroristának utalhat még pénzt Brüsszel? - tette fel a kérdést a frakciószóvivő.



A kormánypárt álláspontja nem változott: meg kell szüntetni a migránskártyát, mert az pénzmosásra és terroristák bejuttatására is alkalmas lehet - jelentette ki Halász János. Hozzátette: Brüsszel a migránskártyával veszélyezteti Európa és az európai emberek biztonságát.