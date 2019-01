Fidesz: Soros emberei újra színt vallottak az Európai Parlamentben

Soros emberei újra színt vallottak az Európai Parlamentben (EP) - mondta Halász János , a Fidesz-frakció szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.A kormánypárti politikus kifejtette: a brüsszeli migrációs biztos és az EP-képviselők "bevándorláspárti kórusa" az EP keddi ülésén újra arról "prédikáltak", hogy be kell telepíteni a migránsokat.Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja megint elmondta, hogy a bizottság szerint a betelepítések megszervezésére fenntartható és kiszámítható szolidaritási mechanizmusra van szükség - idézte Halász János, aki szerint ezzel megint a kvótát erőltetik.Kitért arra is: a Gyurcsány-párti Niedermüller Péter ugyancsak a migránsok szétosztását és a tagállamok nagyobb pénzügyi hozzájárulását sürgette a migráció menedzselésében.Megint teljesen egyértelművé vált, hogy a brüsszeli bizottság és az EP bevándorláspárti többsége a Soros-terv mentén halad - jelentette ki a fideszes politikus.A szóvivő úgy értékelte: nem hiába találkozott Soros György a bizottság vezetőivel az utóbbi időben legalább 20 alkalommal.Soros György diktálja a brüsszeli migrációs politikát, ő mozgatja a szálakat a mostani bevándorláspárti bizottságban, az EP-ben és a magyar ellenzéknél is - értékelt, megjegyezve: ha rajtuk múlik, akkor bevándorlókontinenst csinálnak rövid idő alatt Európából. Ez az Európai Parlamenti választás tétje - hívta fel a figyelmet Halász János.