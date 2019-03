Fidesz: hány terroristagyanús személynek adott migránskártyát Brüsszel?

A Fidesz sürgősen választ vár arra a kérdésre, hány terroristagyanús személynek adott "migránskártyát" Brüsszel.



Deutsch Tamás, a párt európai parlamenti képviselője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján arra a hírre reagált, miszerint a Budapesten elfogott szír terroristavezér, Hassan F. is kapott brüsszeli "migránskártyát".



A politikus azt mondta, Hassan F. - aki a megalapozott gyanú szerint az Iszlám Állam egyik hóhéra volt - menekültstátuszt kapott és keresztül-kasul utazgatott Európában, őrizetbe vételekor és előzetes letartóztatásba helyezésekor pedig olyan "migránskártyát" találtak nála, amely a használó beazonosítására nem alkalmas.



Nyilvánvaló hazugság tehát, hogy az eddig kiadott 64 ezer "migránskártya" nem anonim, nem alkalmas készpénzfelvételre, és kizárólag Görögországban lehet használni azokat - jelentette ki Deutsch Tamás.



Hozzátette, mindez olyan időszakban fordul elő, amikor az Európai Unió legkülönbözőbb országainak hírszerző és titkosszolgálati szervezetei arra figyelmeztetnek: a visszaszorított Iszlám Állam terroristái százával igyekeznek Európába a migránsok közé vegyülve, már most is több ezer terrorista van Európában és a számuk megsokszorozódhat.



Brüsszel ennek ellenére továbbra is lelkesen osztogat több száz euróval feltöltött anonim kártyákat - fogalmazott az EP-képviselő.



Kiemelte, Európa biztonsága a tét, és ez az eset is világosan megmutatja, mi a különbség a bevándorláspárti és a bevándorlásellenes politikusok között.



A bevándorláspárti politikusok megszámlálhatatlan nagyságrendben adnak terroristagyanús embereknek is menekültstátuszt az EU országaiban, utána pedig - hétköznapi életük megkönnyítése érdekében - jelentős összeggel feltöltött kártyát is biztosítanak nekik, mindezt humanitárius kérdésnek beállítva - mutatott rá.



Ezzel szemben a bevándorlásellenesek szerint nemet kell mondani a bevándorlásra, meg kell akadályozni, hogy terroristagyanús személyek magukat menekültnek kiadva az EU területére érkezzenek és menekültstátuszt kapjanak, valamint azonnal le kell állítani az anonim "migránskártyák" osztogatását - mondta Deutsch Tamás.