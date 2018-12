Fidesz: ha az ellenzéken múlna, otthonteremtési program sem lenne

A családi otthonteremtési kedvezményt és a kedvezményes kamattámogatású lakáskölcsönöket a kormány a jövőben is biztosítja, sőt a 242 milliárd forintos költségvetési forrással minden eddiginél több pénz jut erre a célra

Az EP-választás központi témája a migráció lesz



Újságírói kérdésekre válaszolva Böröcz László elmondta: a jövő májusi európai parlamenti választás központi kérdése a migráció lesz. Európa jövőjét az fogja meghatározni - fűzte hozzá -, hogy az unió képes lesz-e megvédeni saját határait, képes lesz-e olyan közösséget alkotni, amely a keresztény kultúrán alapuló Európát védelmezi, vagy pedig a nyitott határok elvét és a migránsok befogadását valósítják meg.

December 1-jétől már a kétgyermekes családok is igénybe vehetik a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt, és 10-ről 15 millió forintra emelkedett a nagycsaládosok által felvehető, kamattámogatott hitel összege. A hitelt garantált évi 3 százalékos kamattal lehet felvenni.

Ha az ellenzéken múlna, otthonteremtési program sem lenne - jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Böröcz László úgy fogalmazott: a baloldal az elmúlt években egyetlen a családokat segítő intézkedést sem támogatott."Ha az ellenzéken múlna, akkor ma Magyarországon nem lenne otthonteremtési program." Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzása idején a megszorítások elsődleges célpontjai mindig a gyermekes családok voltak, elvették tőlük az otthonteremtési támogatásokat is - mutatott rá.A kormánypárti politikus hozzátette: az első Orbán-kormány alatt bevezetett kedvezményeket a baloldal 2002 után azonnal eltörölte, megdrágítva az otthonteremtést, és sokaktól elvette az önálló lakáshoz jutás lehetőségét is. Ezekkel az intézkedésekkel Böröcz László szerint a magyar családokat a kockázatos devizahitelezésbe kényszerítették, és ezzel több mint egymillió magyar család otthonteremtését és megélhetését sodorta veszélybe a baloldali kormány. Azt mondta:- tette hozzá.A politikus szintén kérdésre válaszolva sikeresnek minősítette a családok védelméről szóló nemzeti konzultációt, kiemelve: a Fidesz frakciója támogatja a magyar családok további támogatását lehetővé tevő intézkedéseket.Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin a XI. kerületi Tulipános játszótéren tartott tájékoztatóján emlékeztetett arra: 2015-ben indították az otthonteremtési programot, és eddig több mint 92 ezer családnak tudtak segíteni.Magyarországon az emberek saját tulajdonú otthonban szeretnének élni, ebben nyújtanak támogatást - tette hozzá. Kiemelte: jövőre nemcsak folytatódik a program, hanem a bővülésére is számítani lehet. A jövő évi költségvetésben 242 milliárd forint áll rendelkezésre otthonteremtésre, ez minden eddiginél magasabb összeg.Ha valaki gyermeket vállal vagy nevel, segítséget kaphat az otthonteremtéshez - mondta az államtitkár. Kitért arra: az otthonteremtési program kiemelt eleme a családi otthonteremtési kedvezmény (csok). Eddig 92 ezer család részesült ebben, csaknem 400 ezer ember.Novák Katalin a lakásépítéssel kapcsolatban beszélt arról is, hogy meghosszabbították a kedvezményes áfakulcs igénybevételének lehetőségét. Az 5 százalékos kedvezményes áfakulcsot azokra az ingatlanokra is alkalmazni lehet, amelyeknek november 1-ig már megvolt az építési engedélyük vagy építését bejelentették. Hangsúlyozta: mindenki számíthat arra, hogy 2019 is a családbarát kormányzásról szól, és folytatódik az otthonteremtési program.