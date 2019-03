Fidesz: Gyurcsányné Brüsszelnek kampányol

A Fidesz szerint "Gyurcsányné már megint Brüsszelnek kampányol".



Így reagált a nagyobbik kormánypárt szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében Dobrev Klárának, a DK európai parlamenti listavezetőjének javaslatára, miszerint az Európai Unió vessen ki adót a multinacionális cégekre.



A Fidesz azt írta: "ha Brüsszel és Gyurcsányék dönthetnének az adókról, akkor egész biztos, hogy nem a multik, hanem megint a magyar családok és vállalkozások járnának rosszul".



"Gyurcsányné már megint több hatalmat akar adni Brüsszelnek" - tette hozzá a Fidesz, megjegyezve: a DK ugyanezt akarja a bevándorláspolitikában is, ott is átadnák a döntés jogát Brüsszelnek, és akkor a brüsszeli bürokraták dönthetnék el, hogy hány ezer migránst telepítsenek be Magyarországra.