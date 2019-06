Fidesz: Gyurcsányék mindig csak megnehezítették a családok életét

A Fidesz szerint a jövő évi költségvetés elfogadásakor a "Gyurcsány által vezetett ellenzéknek" színt kell vallania, hogy a magyar családok vagy a bevándorlók oldalán áll - mondta Dunai Mónika, a kormánypárt országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján.



A jövő héten kezdi tárgyalni a parlament a 2020-as költségvetést, amely a kormánypártok szerint a családok támogatásának költségvetése. A kormánypárti frakciók minden segítséget megadnak ahhoz, hogy még több támogatást kapjanak a családok - tette hozzá.



Szerinte ugyanakkor "Gyurcsányék mindig csak megnehezítették a gyermekes családok életét", hiszen kormányra kerülve első dolguk volt, hogy elvették az egy- és kétgyermekesek családi adókedvezményét, aztán eltörölték az első Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési támogatásokat, majd elvették az édesanyáktól a hároméves gyest, sorra zárták be a bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, valamint adóemelésekkel és megszorításokkal sújtották a családokat.



Emellett - folytatta Dunai Mónika - ez elmúlt években sem szavazták meg a gyermekes családoknak szóló támogatásokat, elutasították a családi adórendszert és az otthonteremtési támogatásokat is.



Hangsúlyozta: miközben a magyar gyermekes családoktól mindent sajnálnak, az Európai Parlamentben a bevándorlóknak mindent megszavaznak.



Úgy vélte: a 2020-as költségvetés elfogadásakor ki fog derülni, hogy valójában kinek az oldalán állnak, kiket támogatnak, hiszen a jövő évi költségvetés két és félszer akkora támogatást biztosít a családoknak, mint a baloldal által utoljára benyújtott 2010-es büdzsé.



A Gyurcsány által vezetett ellenzéknek most is színt kell vallania, hogy kinek az oldalán áll, a magyar családok és gyermekek vagy a bevándorlók oldalán - hangoztatta Dunai Mónika.