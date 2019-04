Fidesz: elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust

Történelmi bűnt követnek el azok, akik antiszemita bevándorlók tömegeit engedik Európába és azok is, akik a hatalom reményében képesek összeborulni az antiszemita, szélsőséges politikai erőkkel - írta a Fidesz kedden, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



"Emlékeznünk kell arra, hogy az antiszemitizmus Európa és Magyarország egyik legtragikusabb korszakához és több millió ember halálához vezetett. Ezért történelmi bűnt követnek el azok, akik antiszemita bevándorlók tömegeit engedik Európába és azok is, akik a hatalom reményében képesek összeborulni az antiszemita, szélsőséges politikai erőkkel" - írta közleményében a nagyobbik kormánypárt.



A Fidesz szerint elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust Európában és Magyarországon is.



A Fidesz tisztelettel adózik a holokauszt magyarországi áldozatai előtt - áll a közleményben, amelyben felidézik: az emléknap bevezetéséről 2000-ben döntöttek az Országgyűlésben, hogy egyetlen nemzedék se felejtse el a holokausztot.



A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját 2001 óta minden évben április 16-án tartják, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.