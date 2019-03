Fidesz: az EP bevándorláspárti többsége fokozná a migránsok betelepítésének ütemét

A Fidesz szerint az Európai Parlament (EP) bevándorláspárti többsége fokozni akarja a migránsok betelepítésének ütemét. Halász János , a Fidesz-frakció szóvivője szerdán Budapesten újságíróknak azt mondta: az EP bevándorláspárti többsége most éppen azt szavazta meg, hogy háromszorosára növelik a migrációs alap pénzügyi keretét 2021 és 2027 között.Hozzátette: a magyar baloldali EP-képviselők is megszavazták ezt."Ez az alap nem Európa és nem az európai emberek védelmét, hanem egyértelműen a migránsok behozatalát szolgálja" - jelentette ki Halász János, hozzáfűzve: ebből akarják finanszírozni a migráció legalizálását, a migránsok betelepítését, áttelepítését, a tagállamok közötti elosztását.A frakciószóvivő azt is mondta, hogy pénzügyileg is meg akarják büntetni a migránsok betelepítését elutasító országokat, továbbá "fejpénzt", 10 ezer eurót akarnak fizetni a betelepített migránsokért."Így árusítják ki Európát, Európa biztonságát és keresztény kultúráját. Brüsszelben minden a Soros-terv szerint zajlik: több pénzzel, migránsvízummal, a gazdasági bevándorlás legalizálásával és kvótával készülnek a migránsok tömeges betelepítésére" - fogalmazott a politikus.Halász János szerint ez az EP-választás tétje, "meg kell állítanunk, hogy bevándorlókontinenssé tegyék Európát".Azzal kapcsolatban, hogy Polt Péter legfőbb ügyész indítványozta Farkas Gergely jobbikos országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését egy választási csalás miatt indult ügyben, a szóvivő kérdésre válaszolva azt közölte: a Fidesz-frakció megszavazza a mentelmi jog felfüggesztését. Halász János felháborítónak nevezte az ügyet, amely szerinte mutatja, hogy a Jobbik semmit sem változott, "a pénzért és a hatalomért mindenre képes".