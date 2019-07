Fidesz: az ellenzék megint a magyar családok ellen szavazott

Az ellenzék Gyurcsányékkal az élen megint a magyar családok ellen szavazott a jövő évi költségvetés múlt heti elfogadásakor - értékelt Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő szerdán újságíróknak.A kormánypárti politikus rámutatott: a 2020-as költségvetés a családok támogatásának a költségvetése, amelyben a családok támogatására fordított összeg több mint két és félszerese a 2010-esnek.Az ellenzék mégsem szavazta meg, "Gyurcsányék, a szocialisták, a Karácsony-pártiak, a jobbikosok, az LMP-sek", gyakorlatilag a teljes ellenzék a magyar családok ellen voksolt - mondta Dunai Mónika.Megjegyezte: érdekes módon, amikor az Európai Parlamentben a migránsok támogatásáról van szó, akkor a bevándorláspárti baloldal gondolkodás nélkül megszavazza a támogatások növelését.Azzal, hogy nemet mondtak a magyar költségvetésre, megint egyértelművé tették, hogy nekik nem a magyar gyermekek, nem a magyar édesanyák és nem a magyar édesapák az elsők, ők egy másik Magyarországban gondolkodnak - fogalmazott.A kormánypárti képviselő kitért arra, hogy a meglévő családtámogatások (a családi adókedvezmény, a gyed extra, a csok) mellett az ellenzékiek elutasították azokat az új intézkedéseket is, amelyeket a családvédelmi akciótervvel vezetnek be.A jövő évi büdzsé biztosítja a többi között a babaváró támogatáshoz, a bővülő otthonteremtési kedvezményekhez, a falusi csokhoz és a nagyszülői gyedhez szükséges fedezetet is - fűzte hozzá.Dunai Mónika kijelentette: a Gyurcsány által vezetett ellenzék folytatja ugyanazt a családellenes politikát, amit kormányzásuk alatt. Akkor is első dolguk volt, hogy elvették az egy- és kétgyermekesek családi adókedvezményét és eltörölték az első Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési támogatásokat. Sorozatos adóemelésekkel és megszorításokkal sújtották a családokat - sorolta a fideszes képviselő, aki hangsúlyozta: nem engedik, hogy ez még egyszer előforduljon.