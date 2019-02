Fidesz: a szocialisták megpecsételik szövetségüket a "Soros-lista" első emberével

A szocialisták megpecsételik szövetségüket a "Soros-lista" első emberével - így kommentálta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese pénteken újságíróknak, hogy Budapestre, az MSZP kongresszusára érkezik Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, európai baloldali csúcsjelölt. Böröcz László azt mondta: Timmermans a bevándorláspárti lista vezetője, Soros György egyik legközelebbi és legbizalmasabb embere Brüsszelben. Timmermans és Soros arra készülnek, hogy migránsokkal telepítsék be Európát, együtt dolgozták ki azokat a terveket, amelyek a brüsszeli asztalokon hevernek - fogalmazott.A fideszes politikus szerint ha az EP-választáson a bevándorláspárti lista győz, akkor nagyon gyorsan meg is fogják valósítani ezeket a terveket: a kötelező kvótát, a határvédelem jogának gyengítését, a migránsvízum bevezetését, a migrációt segítő Soros-szervezetek támogatásának növelését, a migránsok pénzelését, a gazdasági migráció legalizálását és a bevándorlásellenes országok megbüntetését."A Soros-kampány budapesti állomása azt is egyértelművé teszi, hogy a szocialisták ehhez képesek minden támogatást megadni Timmermansnak" - mondta.Azzal kapcsolatban, hogy a Századvég kutatása szerint az MSZP-szavazók többsége nem ért egyet a Timmermans-féle bevándorláspárti politikával, a Fidesz frakcióvezető-helyettese úgy reagált: régóta tudott, hogy a magyar lakosság nagy része ellenzi a bevándorlást.Arra a kérdésre, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) megköszönte Karácsony Gergely baloldali főpolgármester-jelölt bocsánatkérését, Böröcz Lászlót azt felelte: Karácsony Gergely nem azt mondta, hogy nem fog együttműködni a jövőben a Jobbikkal, hanem egyszerűen csak bocsánatot kért.A nyugdíjasokat sértő jobbikos kijelentésekre a kormánypárti politikus úgy reagált: ez a Jobbik valódi arca, az ellenzéki pártnak csak a hatalom megszerzése a cél, amihez felhasználnak mindent és mindenkit, senkit nem becsülnek meg.