Fidesz: a Jobbik is Brüsszel bevándorláspárti politikáját védi

Az egész ellenzék bevándorláspárti, a Jobbik is Brüsszel bevándorláspárti politikáját védi - közölte kedden a Fidesz az MTI-vel.



A párt arra reagált, hogy Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője azt mondta: a Fidesz európai parlamenti (EP-) kampánya virtuális valóságot épít, amikor bevándorlással és terrorizmussal riogat, miközben három év alatt 86 ezer bevándorlót engedett Magyarországra a kormány.



A Fidesz szerint a hatalomért és a pénzért mára a Jobbik is teljesen kifordult magából: Sorosékat és Gyurcsányékat megszégyenítő módon Brüsszel bevándorláspárti érdekeit védi.



Most - mint írták - a Fidesz új kampányvideóját támadják, amelyben arra hívja fel a nagyobbik kormánypárt a figyelmet, hogy Brüsszel bevándorláspárti politikájának következményeként Haszan F. és hozzá hasonló terroristák jutnak be Európába, sőt migránskártyát is kapnak.