Fidesz-KDNP: Soros diktálja Brüsszel migrációs politikáját

A Fidesz-KDNP szerint Soros György diktálja Brüsszel migrációs politikáját - mondta a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője kedden Budapesten újságíróknak. Nacsa Lőrinc szerint Brüsszelben a "Soros-tervet" hajtják végre, migránsokat akarnak betelepíteni Európába, népességcserét szeretnének a kontinensen, Soros pedig személyesen és emberein keresztül is felügyeli a terv végrehajtását. Személyesen ad eligazítást az Európai Bizottság legfőbb vezetőinek, akikkel az elmúlt időszakban legalább 20 alkalommal találkozott - mindig zárt ajtók mögött -, így többször is személyesen tárgyalt Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, Frans Timmermansszal, a brüsszeli testület első alelnökével, és Dimitrisz Avramopulosszal, a bizottság migrációs politikáért felelős tagjával - tette hozzá.A kereszténydemokraták frakciószóvivője azt is mondta, hogy Soros György fizetett emberei napi szinten járnak be az Európai Parlamentbe (EP), és vesznek részt konkrét brüsszeli migrációs javaslatok kidolgozásban is. Úgy fogalmazott, gyakorlatilag a markukban tartják és befolyásolják az EP jelentős részét, több mint 220 képviselőt, köztük a magyar baloldal EP-képviselőit is, akik az elmúlt években megszavaztak minden egyes migránspárti javaslatot.A politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy "Soros György mennyire behálózta Brüsszelt".Szerinte a milliárdos intenzív választási kampányba kezdett, mert meg akarja erősíteni a befolyását Brüsszelben, ezért mozgósítja az embereit Európa-szerte, "itt, Magyarországon is a teljes ellenzéket". Kijelentette: Soros bevándorláspárti többséget szeretne az új EP-ben is, hogy felgyorsítsa a migránsok betelepítését, a nemzetállamok meggyengítését és a keresztény kultúra lerombolását.Nacsa Lőrinc ezért óriásinak nevezte az EP-választás tétjét: választani kell a bevándorláspárti "Soros-lista" és a Fidesz-KDNP bevándorlásellenes listája között.A frakciószóvivő kérdésre azt is mondta: a "Soros-terv" végrehajtása az egész világon megkezdődött, ezt bizonyítja például az ENSZ migrációs csomagja is. Megemlítette továbbá Kanadát, ahol szerinte szintén elkezdték végrehajtani a "Soros-tervet" az ottani emberek megkérdezése nélkül, ami annak a következménye, hogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök "paktumot írt alá Soros Györggyel, Soros György legfőbb alapítványával".