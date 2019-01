Ficsak-elnök: több támogatást kapnak a családok

Király Nóra fontos változásnak nevezte, hogy múlt év decemberétől már a kétgyermekes családok is igénybe vehetik a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt, és 10-ről 15 millió forintra emelkedett a három vagy több gyermeket nevelők által felvehető kamattámogatott hitel összege.



Kiemelte azt is, hogy jelentősen csökkentek a csok igénylésének adminisztrációs terhei.



A Ficsak elnöke rámutatott arra, hogy az adókedvezmények miatt egy háromgyermekes családnál akár mind a két szülő megkaphatja a teljes bruttó bérét, és ettől az évtől már a kétgyermekesek is közelítenek ehhez.



Király Nóra felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt nyolc évi családtámogatások hatására lassan, de növekedni kezdett a termékenységi ráta Magyarországon. A Ficsak elnöke kifejtette: bíznak abban, hogy a családok anyagi és erkölcsi támogatásának hatására még több fiatal kap kedvet a családalapításhoz.