Fenyő-gyilkosság: Temetőben lapultak Portik Tamás hanganyagai

Kép forrása: Magyar Idők Fotó: Kurucz Árpád

A Farkasréti temetőben bukkantak rá a nyomozók azokra a jó minőségű hangfelvételekre, amelyek a Portik Tamás és Gyárfás Tamás közötti, évek alatt rögzített beszélgetéseket tartalmazzák. A felvételek megerősítik a sportvezető elleni gyanúsítást a Fenyő-ügyben. Közben az MSZP elhatárolódik a Fenyő-gyilkosság nyomozása során képbe került volt politikusától – írja a Magyar Idők Az MSZP sajtóosztálya az aktuálpolitikára terelve a szót kihátrált volt politikusuk, a párt karitatív tagozatának volt vezetője mögül, aki képbe került a Fenyő-gyilkosság nyomozása során, és akit a lap nem nevezett meg.„A mai MSZP-nek annyi köze van Dósa István Andráshoz, mint Dózsa Lászlónak az ’56-os forradalomhoz. Egyébként nagyon helyesnek tartjuk, hogy a rendőrség végzi a feladatát – bárcsak a köztelevízióban is ezt tette volna.", amelyek a Portik Tamás és Gyárfás Tamás között évek során lezajlott beszélgetéseket rögzítik – tudta meg a Magyar Idők.A temetőből előkerült hangfelvételek a több mint 20 év alatt vélhetően Portik vagy emberei által rögzített, kisteherautónyi hangfelvétel részei voltak eredetileg, ám 2017-ben különválogatták a Gyárfással folytatott beszélgetéseket a többitől. A nyomozás adatai szerint azért, hogy a felvételekből kivágott mondatokkal megzsarolják Gyárfás Tamást. A lap úgy tudja, az MSZP volt tagozatvezetője és társai a temetőben megtalált hanganyag alapján „tárolási díjat" kértek a felvételekért.Az adathordozók temetői lefoglalása során került célkeresztbe Portik egykori üzlettársai közül egy német–magyar kettős állampolgár is, aki egykor az MSZP karitatív tagozatának első elnökeként jutott a nagypolitikába. A férfit Portik egyik pénzkezelőjeként nevesítette a Heti Válasz még 2012-ben.Emlékezetes: Gyárfás Tamás a gyanúsítás szerint felbujtotta 21 éve Portik Tamást, hogy ölesse meg üzleti ellenfelét, Fenyő János médiavállalkozót. Ezzel párhuzamosan Portikot is meg­gyanúsították, hogy ő bízta meg a szlovák maffia bérgyilkosát, Jozef Rohácot a gyilkossággal. Rohác ezért és az Aranykéz utcai, négy halottat, húsz súlyos sérültet követelő robbantásért jogerősen életfogytiglani fegyházat kapott.Visszatérve a temetői Gyárfás-féle hanganyagokhoz, a Magyar idők informátorai szerint bár a sportvezető arról beszélt a sajtóban, hogy a hozzá eljuttatott hanganyag vágott, érthetetlen, a teljes hanganyag a vágott verzióhoz képest jóval több információt tartalmaz.A hanganyagok lefoglalása nyomán vált érthetővé Ibolya Tibor fővárosi főügyész korábbi nyilatkozata, aki egyebek mellett azt mondta január elején a Pesti­Srácok-nak a Fenyő-gyilkosság nyomozásáról: „Soha ennyi bizonyíték nem állt még rendelkezésre a Fenyő-ügyben, mint jelenleg. Gyárfás Tamás meggyanúsítása óta is van újabb pozitív fejlemény a nyomozásban, és az én véleményem szerint ez az ügy el fog jutni a vádemelésig."A nyomozók által tucatnyi egyéb helyről lefoglalt kisteherautónyi hangfelvételről a lap megtudta azt is, hogy a hanghordozók a teljes technológiai választékot felölelik az orsós magnetofonszalagoktól, a floppykon és CD-ken át a digitális hangrögzítés eszközeit is beleértve.A hanghordozók értékelése és elemzése hónapokig tartó munkát jelent a szakembereknek, ám már az eddig megismert információk is arra utalnak, hogy totális áttörés is elképzelhető az 1990–2000-es évek maffiabűnözése elleni fellépésben.