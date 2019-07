Felújítják a strandokat a Dunakanyarban

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (j) és Grauszmann György (független) Verőce polgármestere átvágja a nemzeti színű szalagot a felújított verőcei szabadstrand átadóünnepségén.

Fotó: MTI

Ebben a szezonban a dunakanyari strandok jó részét felújítják, elsőként a verőcei lett kész, de a nagymarosi, majd a zebegényi is sorra kerül - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Verőcén. Rétvári Bence - aki a térség KDNP-s országgyűlési képviselője - a verőcei szabadstrand átadóünnepségén arról beszélt, hogy mindenkinek modern és korszerű körülményeket szeretne biztosítani a kormány a strandoláshoz.Mint mondta, a megújult strand családbarát, mert megtalálható benne minden, ami ahhoz kell, hogy a család különböző generációi jól és biztonságban érezhessék magukat: egyebek mellett pelenkázó, árnyékolók, strandröplabdapálya és szabadtéri kondipark.Kitért arra is, hogy a Dunakanyarban és a Börzsönyben a Kisfaludy-program keretében egyre több szálláshely újult meg, más kormányzati támogatásokból pedig egyre több turisztikai látványosság is megépül. Kiemelte ezek közül a megújuló turistaházakat, az épülő bicikliutakat és a börzsönyi kisvasutat.Grauszmann György, Verőce polgármestere (független) elmondta, a település a Kisfaludy-program keretében elnyert 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újította fel a szabadstrandot, amelyben megújultak a zöldfelületek, szabadtéri színpadot alakítottak ki, lecserélték a burkolatokat, új közvilágítást, kerékpártárolót kapott a létesítmény, és kiépült egy térfigyelő rendszer is.