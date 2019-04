Felfüggesztette a bíróság a Czeglédy Csaba ellen indult büntetőeljárást, mert indul az EP-választáson

Felfüggesztette a bíróság a Czeglédy Csaba ellen indult büntetőeljárást, mert a politikust európai parlamenti képviselőjelöltként mentelmi jog illeti meg - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a bíróságnak csütörtökön megküldött határozatával igazolta, hogy a vádlott a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának 36. helyén szerepel. Az NVB a listát április 19-én vette nyilvántartásba, e döntés hétfőn jogerőre emelkedett. A jogszabályok alapján így Czeglédy Csabát mentelmi jog illeti meg.



A mentelmi jog miatt a Czeglédy Csabával szembeni büntetőeljárás nem folytatható, ezért a bíróság a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárást a vádlott esetében felfüggesztette.



A bíróság az NVB elnökénél kezdeményezte az európai parlamenti képviselő-választással kapcsolatosan keletkezett mentelmi jog felfüggesztését a büntetőeljárás lefolytatása érdekében - áll a közleményben.



Czeglédy Csabával és húsz társával szemben bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat februárban az ügyészség. Czeglédy Csabát és két társát gazdasági csalás bűntettével is vádolják.



A vádirat szerint Czeglédy Csaba mint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője 2011-től olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.



A bűnszervezet működése során vállalkozásoknak, köztük több, Magyarországon működő multinacionális cégnek közvetített diákmunkaerőt 2011-től 2017-ig. A közterhek megfizetésének elkerülése céljából - Czeglédy Csaba iránymutatásai alapján - egy olyan számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem folytató, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt.



A bűnszervezet módszere az volt, hogy a döntően diákmunka-közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is.



Czeglédy Csaba a bűnszervezet egy részét közvetlenül, míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig.



A bűnszervezet működtetésében a vádirat szerint 21 vádlott vett részt nyolc iskolaszövetkezet, két korlátolt felelősségű társaság és egy részvénytársaság keretében. A bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.



Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő volt, de mandátuma - miután egy évig nem vett részt a közgyűlés munkájában - megszűnt. Ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.