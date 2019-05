Felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán a Parlamentnél - Halálos áldozatok is lehetnek + Fotók

Felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este. Több utasa az erős sodrású vízbe esett, eddig 9 embert emeltek ki, többeket nagy erőkkel keresnek. A mentőszolgálat annyit közölt az MTI-vel, hogy több embert látnak el.Az M1 aktuális csatorna híradása szerint a felborult hajó fedélzetén 34-en voltak, egy embert újra kellett éleszteni.Az MTI tudósítója azt jelentette a helyszínről, hogy a környéket teljesen lezárták, a vízi rendészet hajói, mentőhajók és tűzoltóhajók segítik a mentést. A Petőfi téren több rendőr-, mentő- és tűzoltóautót látott.A mentőszolgálat ügyeletese annyit közölt, hogy "14 egységgel" vannak a helyszínen.Az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. megbízásából Tóth Mihály szóvivő az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta:A Panorama Deck Kft. "minden erőforrást mozgósít az emberéletek védelmében". A baleset okainak feltárásában a vállalat a hatóságokkal mindenben együttműködik - tették hozzá.A Hableány hajó 60 ember befogadására képes, 27 méter hosszú, 150 lóerős motorral felszerelt, rendszeresen karbantartott járműve a Panoráma Deck flottájának 2003-óta - írták.Az M1 tudósítója arról számolt be, hogy északi irányban a Margit hídig, déli irányban a Petőfi híd alatt is látni lehet a villogó fényeket, hatalmas reflektorokkal világítják meg a vizet.Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta az MTI-tudósítójának, hogy több sérültet látnak el.A rendőrség honlapjára feltett közlemény szerint felborult hajó miatt tart a mentés a Duna fővárosi szakaszán, a Margit hídtól a folyó déli irányába.Azt írták,A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai haladéktalanul megkezdték a mentést. A baleset miatt a rendőrség a Margit híd és az Erzsébet híd között hajózási zárlatot rendelt el.Az Indexnek a Hableány hajó tulajdonosa nem sokkal este 10 után azt mondta, a hajó "ténylegesen" elsüllyedt, 34 fő volt a fedélzeten a legénységgel együtt.Hozzátette: mentést nehezíti, hogy a megáradt folyónak nagyon erős a sodrása, és a látási viszonyok is elég rosszak.Az oldalon fotókat is közöltek a helyszínről. Blikk információi szerint a baleset következtében több ember is a vízbe esett: volt, akit újra kellett éleszteni. Emellett azt írják, hogy arról kaptak hírt, hogy eddig három halottja van a balesetnek.Az MTI tudósítója azt jelentette a helyszínről, hogy a környéket teljesen lezárták, a vízi rendészet hajói, mentőhajók és tűzoltóhajók segítik a mentést. A Petőfi téren több rendőr-, mentő- és tűzoltóautót látott.A mentőszolgálat ügyeletese annyit közölt, hogy "14 egységgel" vannak a helyszínen.Felborult egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este - értesült az MTI.Az MTI úgy tudja, utasok is voltak a hajón. Néhány embert már kiemeltek, többeket keresnek.A vízi rendészet, mentőhajó és tűzoltóhajó is segíti a mentést.