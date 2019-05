Felavatták Szent II. János Pál pápa bronz szobrát Piliscsabán

A nemzetek, nemzetiségek jogai emberi jogok a közösség szintjén - elevenítette fel Szent II. János Pál pápa egyik gondolatát a miniszterelnök-helyettes szombaton Piliscsabán, a pápa szobrának avatóünnepségén.



Semjén Zsolt a piliscsabai Kenderesi út és a Fényesliget sétány kereszteződésénél álló szobornál tartott ünnepségén arról beszélt, hogy ha Szent II. János Pál pápa nem élt volna, akkor most nem lehetne megtartani a szoboravatót, mivel még mindig a Magyar Népköztársaság alattvalói lennénk.



Hozzátette, hogy a kommunizmus szörnyétől való megszabadulás három embernek köszönhető: Szent II. János Pál pápának, Ronald Reagan egykori amerikai elnöknek és Mihail Gorbacsov volt szovjet államfőnek, akik felismerték, hogy nem vihetik bele az emberiséget egy atomháborúba. Kifejtette: a pápa mint lengyel származású ember pontosan tudta, hogy nemcsak egyének vagyunk, hanem egy nemzet tagjai is, amelytől a nyelvünket, a gondolkodásunkat és a kultúránkat kaptuk, és ezért a nemzeti lét érték az örökkévalóság szempontjából is. Minden nemzet megismételhetetlen és egyszeri érték - fűzte hozzá a miniszterelnök-helyettes.



Semjén Zsolt szerint a nemzeteknek joga van a létezéshez, joga van az önvédelemhez és joga van a saját identitásának a megőrzéséhez. A miniszterelnök-helyettes kitért arra, hogy a magyaroknak külön megerősítést adott, hogy a pápa 104 apostoli útján kétszer is ellátogatott Magyarországra, az ország keleti végétől a nyugatiig. Hozzátette, hogy magyarként nagy öröm volt hallani, amikor az Urbi et Orbi áldásnál magyarul is köszöntött a pápa, vagy amikor több magyart is boldoggá avattak, így például Apor Vilmos püspököt és Batthyány-Strattmann László orvost. Semjén Zsolt kifejtette, hogy a katolikus egyház régebbi, mint bármelyik európai nemzet, és a protestantizmus is régebbi az európai nemzetek többségénél.



Ebből is látható, hogy a kereszténység nem megfojtotta a nemzeti létet, hanem megnemesítésével lehetővé tette kibontakozását. Hozzátette, a magyaroknak érdemes elgondolkodniuk azon, hogy ha nem élt volna Szent István király, talán eltűntek volna, mint sok más keleti nép. A miniszterelnök-helyettes beszélt arról is, hogy Szent II. János Pál pápa mint Szent Péter valós utóda, sok évnyi marxizmus után megerősíttette a világot abban, hogy az emberiség fennmaradásának záloga az, hogy ne térjen le a Krisztusi útról se jobbra, se balra.