Farkas Örs: Ahány ház, annyi szokás a jogállamiság területén

A "jogállamisági kártya" egy olyan dzsóker a balliberális politikai közösség kezében, amelyet akkor játszanak ki, ha észérvekkel nem tudnak győzni - mondta Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Az alapítvány vezetőjét azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a magyar kormány visszautasítja a jogállami kritériumokhoz kötődő uniós finanszírozást. Farkas Örs kijelentette: hiába támadják Magyarországot most ebben a témában, a gyakorlat azt mutatja, hogy a jogállamiság területén "ahány ház, annyi szokás". Példaként említette, hogy Franciaországban az ügyészség közvetlenül az igazságügyi minisztérium alá rendelt, Finnországban pedig nem létezik a bíróság magyarországihoz hasonló legfelsőbb szintje.



Az Oeconomus igazgatója szerint minden tagállamnak jogában áll, hogy történelmi hagyományait, szokásjogát is figyelembe véve saját maga döntse el demokratikus berendezkedése formáját. Magyarország esetében azért mert fel a jogállamiság kérdése, mert más témákban, például a bevándorlás kérdésében nem jutottak dűlőre vele - fejtette ki, hozzátéve: a magyar ellenzék az Országgyűlésben elvesztette a vitát a kormányoldallal szemben, ezért próbálja azt most kiterjeszteni uniós szintre.