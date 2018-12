Ezért is különleges a harmadik adventi vasárnap

Advent harmadik vasárnapja nemcsak azért különleges, mert ekkor kell a rózsaszín gyertyát meggyújtani, hanem azért is, mert már közeleg a karácsony fénye, a várakozást öröm hatja át - mondta az újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánia plébániai kormányzója az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Monostori László szerint az év lezárása és az ünnepi tennivalók sok feszültséggel járhatnak az otthoni és a munkahelyi környezetben egyaránt, de az adventi várakozás ezt az időszakot is értékekkel töltheti meg.



A befelé fordulás csöndjében érdemes átgondolni, mit lehetne jobbá tenni, mit kéne másképp csinálni - hangsúlyozta. Advent harmadik vasárnapja ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a kereszténység nem a szomorúság vallása, hiszen a rózsaszín gyertya egyszerre hirdet örömöt és bűnbánatot - fogalmazott az esperes.