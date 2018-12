Ezekkel a karácsonyi ajándékötletekkel biztosan nem lő mellé

Tízig számolok, hogy eltüntesd a szemem elől azt az ocsmány, sárga, halszagú pofádat egyszer s mindenkorra! Vagy telepumpállak ólommal! Egy, kettő, tíz!

Szerintünk idén ezek a legjobb last minute ajándékok.

Meg sem kérdezem, mert tuti megvan az a jelenet a-ből, amikor Kevin azzal jár túl mások eszén, hogy bejátssza ezt a filmjelenetet:Egy, kettő, tíz - nagyjából ilyen érzés, amikor nem sikerül mindent időben elrendezni, beszerezni karácsonyig. Egyből és kettőből hirtelen tíz lesz, hihetetlen tempóra kapcsolnak a napok, miközben az óramutatók kattogásával egyszerre kattogunk mi magunk is: mi hiányzik még?, megtettem-e minden tőlem telhetőt?, mivel lepjem meg azokat, akiknek még nincs ajándékom?Ahhoz, hogy ez a kattogás elmúljon, és ezzel együtt elkezdhessük valóban élvezni az ünnepek közeledtét, hoztunk pár ötletet.1. Sörimádóknak2. Ebből hópihés forrócsokit készíthetnek szeretteid!3. Rejts el kedves üzeneteket a csokiszeleteken!4. Ajakbalzsammal díszítheted Rudolf orrát5. Van olyan könyved, amit be tudnál áldozni? Készíts belőle ilyet egy jó barátnak, és tegyél bele bármilyen meglepetést!6. Vicces ananásszá változtathatunk egy üveg finom bort, ha körberagasztjuk kis bonbonokkal7. Legjobb utazótársadnak ez a legmegfelelőbb last minute ajándék! Tű, cérna, térkép, és kész is van8. Néhány szókirakó-darab és egy pillanatragasztó: ennyi kell egy személyes képkeret elkészítéséhez9. Ezzel nem hibázhatsz: tölts meg egy szép papucsot jó minőségű beauty-termékekkel!10+1. Ha pénzt adnál, de nem borítékban