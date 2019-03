Ezek Magyarország legveszélyesebb szakmái

Számos olyan segítő szakma van Magyarországon, amelyben a dolgozók különösen nagy veszélynek vannak kitéve. A híradásokban hetente találkozhatunk olyan információkkal, miszerint menőket, orvosokat támadnak meg gyakran tudatmódosító szer hatása alatt állók, de az sem ritka, ha feldühödött szülők vagy diákok esnek neki a pedagógusoknak.



– Ügyfélszolgálatosok, mentők, pszichológusok, gyermekvédelemisek, védőnők, pedagógusok. Ők azok, akik különösen nagy veszélynek vannak kitéve a mindennapokban – mondja Kovács Ildikó önvédelmi szakértő, aki szerint a veszély oka a legtöbb esetben a konfrontációban keresendő.



– Évek óta rendszeresen tartok önvédelmi képzést mentőknek és pszichiátriai dolgozóknak, akiktől megdöbbentő történeteket hallottam. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmet arra: ne hagyják, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek az önkontrollt elvesztő szülőkkel vagy éppen kezelésre szorulók, kábítószer vagy alkohol hatása alatt állókkal szemben – magyarázza a szakértő.



Kiemeli azonban, hogy ezeket a hivatásokat űzőknek teljesen más önvédelmi technikákat kell elsajátítaniuk, mint azoknak, akik életvitelük, vagy egyszerűen saját magukkal szembeni felelősségvállalásuk jegyében iratkoznak be egy tanfolyamra. A segítő szakmákban dolgozókat érő esetleges támadás esetén ugyanis nem a visszatámadás a legfontosabb, hanem az, hogy csökkentsék a sérülés-veszélyt.



– Az ütés és rúgástechnikák alkalmazása helyett lefogásokat szükséges elsajátítani. Megtanítjuk számukra azt, hogyan tolják el maguktól a támadót, milyen akupresszúrás pontokra gyakorolt nyomással tudnak kiszabadulni egy esetleges szorításból. Fontos, hogy elsajátítsák azt is, hogyan tudják a saját testi épségüket védeni és azt is, hogy miként kerülhetnek ki a leggyorsabban a veszélyes helyzetből – húzza alá Kovács Ildikó.



A szakértő szerint azonban a legfontosabb, hogy az érintettek már a tényleges támadást megelőzően felismerjék a helyzetet és ki is tudjanak kerülni belőle, miközben segítséget kérnek a környezetüktől és valós időben jelentik az esetet a központ, vagy a rendőrség számára. Az önvédelmi oktató szerint már néhány hónapos tréningsorozat felkészítheti mentálisan és fizikailag is az érintetteket arra, hogy megfelelően tudjanak reagálni a támadási szituációkban hogy segítő munkájukat biztonságosabb körülmények között végezhessék.