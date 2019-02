Évértékelő 2019 - A pártok reagálása

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az elmúlt évtized legnagyobb hatású évértékelője volt a vasárnapi. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében többi között arról beszélt, hogy nemzeti büszkeségünknek gazdasági alapja is van, és egy hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Kocsis Máté az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a magyar kormány a családok támogatásáról szóló döntéseivel egész Európa számára is világossá tette, hogy a bevándorlással szemben a gyermekvállalást helyezi előtérbe. A családok anyagi támogatásáról szóló mostani intézkedésekről pedig kijelentette: "a gyermekvállaláshoz soha ilyen mértékű segítséget egyetlen kormány sem biztosított még, nem csak Magyarországon, de Európában sem".A Fidesz kész minden támogatást megadni az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett intézkedések bevezetéséhez és a szükséges törvényalkotási munkához - közölte a nagyobbik kormánypárt az MTI-vel.Hozzátették: az ellenzéki pártoknak ismét lesz lehetőségük, hogy végre a magyar fiatalok és gyermekes családok mellé álljanak. A kormányfő vasárnapi évértékelőjén hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. A Fidesz-frakció közleményében azt írta: 2010-ben, amikor a "balliberálisoktól" átvették a kormányzást, azt vállalták, hogy a gyermekes családokat minden erővel segíteni fogják. A gyermekek és a család védelme azóta még fontosabbá vált, hiszen "Európában éppen hatalomra tör az a politikai erő, amely bevándorlók betelepítésével és nem a családok támogatásával képzeli el Európa jövőjét" - emelték ki. Hozzátették: ehhez a bevándorláspárti oldalhoz politikai ellenfeleik is csatlakoztak.A Demokratikus Koalíció (DK) üres családpolitikai ígérgetésnek nevezte az Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelőjén elhangzottakat. A kormányfő beszédében egyebek mellett egy hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az ország világosan értékelte a Fidesz családpolitikáját. Az elmúlt években 600 ezer magyar ment külföldre - zömében fiatalok -, lassan pedig eljön a kor, amikor külföldön több magyar születik majd, mint itthon. A párt nehezményezte, hogy Orbán Viktor beszélt bölcsődei ellátásról, miközben 2010-ben ő állította le a Gyurcsány-kormány bölcsődeépítési programját. Beszélt gyermekvállalásról, miközben 10 éve nem emelte a családi pótlékot, miközben országszerte hiány van gyerekorvosból, miközben épp most zárt be az ország legjobb koraszülött osztálya - hangsúlyozta. "Idén is egy beteges hazudozó évértékelőjét hallottuk" - értékelt a DK-s politikus."Valójában az idei év is a lopásról, az Orbán-család és a fideszes oligarchák gazdagodásáról, a lopott pénzen vett luxuséletmódjukról fog szólni, miközben az európai magyaroknak kuss a nevük a saját hazájukban" - fogalmazott. Az ellenállás idén is folytatódik - írta Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője.A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelőjéből jól látható, hogy a magyar emberek közös erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország előtt komoly lehetőségek állnak a fejlődésre. A kisebbik kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: tíz év közös, kitartó munkája után olyan intézkedésekről esett szó, amelyek hosszú távon biztosíthatják az ország jövőjét, végre látszik a lehetősége annak, hogy "lépésről lépésre eljussunk a szegénység teljes felszámolásáig". Hozzátették: a rendkívül nagyvonalú családtámogatási programok különösen biztatóak, hiszen Magyarország jövője a magyar családokon múlik. A miniszterelnök által meghirdetett hétpontos családvédelmi akcióterv ennek alapján határozza meg az ezzel kapcsolatos feladatokat. A KDNP kitért arra is: az európai parlamenti választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni keresztény kultúránkat a nyílt társadalmat hirdető gazdasági és politikai erők támadásaitól, amelyek fel akarják számolni a nemzetek Európáját.A Magyar Liberális Párt szerint a magyar fiatalok a "kilátástalanság, a Fidesz szabadságellenes politikája, a brutális léptékű korrupció, a széteső egészségügyi ellátás és az egyre gyatrább oktatás miatt" tízezrével hagyják el az országot évről évre. A Liberálisok ezt a miniszterelnök vasárnapi évértékelőjére reagálva közölték az MTI-vel. Orbán Viktor beszédében többi között egy hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. A liberális párt az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Magyarország problémája továbbra sem a bevándorlás, hanem a kivándorlás. Az elmúlt két ciklusban több mint 230 ezer ember hagyta el az országot. Többségük családalapítás előtt álló fiatal, magasan képzett szakember, értelmiségi vagy diplomás. Ez a Liberálisok szerint a Fidesz és Orbán Viktor felelőssége. "A miénk pedig az, hogy ennek a fiatalellenes politikának minél előbb véget vessünk" - írta közleményében a Magyar Liberális Párt.Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke szerint Orbán Viktor miniszterelnök láthatóan megijedt az ellenzék egységes fellépésétől, ezért vette ilyen "közönségesre" a hangvételt. Orbán Viktor kormányfő vasárnapi évértékelő beszédében többek között arról beszélt, hogy a magyar ellenzék bevándorláspárti politikusok gyülekezete, akiket Soros György és az európai bürokraták tartanak lélegeztetőgépen. Kiemelte: azt kell hallanunk, hogy a zsidó származású képviselők listázása nem jelent antiszemitizmust, és aki ezt mondja, még főpolgármester akar lenni, "ahelyett, hogy csendben elkullogna a kertek alatt". "Erre csak annyit mondhatunk: szégyen!" - fogalmazott.Karácsony Gergely - aki múlt héten nyerte meg az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd és a Szolidaritás főpolgármester-jelölti előválasztását - az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "Bayer Zsolt kebelbarátja, az európai szélsőjobb fő szövetségese, minket biztos nem oktathat elfogadásból". A neki szóló üzenetről a Párbeszéd politikusa azt írta: a viszonválaszt a budapestiekkel, a "szabad város szabad polgáraival" közösen küldik majd októberben.