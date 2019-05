Érettségi 2019: a nemzetiségi vizsgákkal pénteken megkezdődnek az írásbelik

Pénteken a horvát, a német, a román, a szerb és a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2018/2019-es tanév május-júniusi érettségi időszaka. Az idén 1158 helyszínen várhatóan mintegy 111 ezer 100-an adnak számot tudásukról.



Az Oktatási Hivatal csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a vizsgákat május 3. és június 28. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3149 érettségi vizsgabizottság működik közre.



Az írásbeliket május 3. és 24., az emelt szintű szóbeliket június 5. és 13., a középszintű szóbeliket pedig június 17. és 28. között tartják.



Az érettségizők közül mintegy 71 ezer 400 végzős középiskolás ebben az időszakban tesz vizsgát hagyományos értelemben. Rajtuk kívül - élve az érettségi vizsgarendszer lehetőségeivel - mintegy 39 ezer 700-an tesznek majd legalább egy tárgyból valamilyen típusú vizsgát.



A jelentkezők összesen várhatóan csaknem 395 ezer vizsgát tesznek: mintegy 43 ezer 300-at emelt szinten, 351 ezer 700-at pedig középszinten.



A diákok választásai alapján - az idegen nyelven teljesítendő tárgyakat külön számolva - 175 tárgyból tesznek középszintű, 96-ból emelt szintű érettségit. Csak azokból a tárgyakból lehet emelt szinten érettségizni, amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontot adó tárgyként figyelembe vehetők.



A közleményben kitértek arra is: ebben a vizsgaidőszakban rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára jelentkezhettek az érettségizők. Rendes vizsgából lesz a legtöbb: az érettségizők 342 ezer 600 ilyen vizsgát tesznek majd (az összes megmérettetés 87 százaléka). A középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok 28 ezer 400 előrehozott vizsgára készülhetnek (a vizsgák 7 százaléka). A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők közel 12 ezer 100 ismétlő vagy kiegészítő érettségi vizsgára jelentkeztek (a vizsgák 3 százaléka). A szintemelő vizsgák száma 8100 (a vizsgák 2 százaléka): ezt a típust azok választották, akik az adott tárgyból már rendelkeznek középszintű eredménnyel, és most magasabb szinten is megmérettetik magukat.