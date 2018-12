Erdő Péter: Isten boldoggá akar tenni minden embert

A zsúfolásig telt székesegyházban Erdő Péter arról beszélt: Isten nagy terve az egész emberiség szabadulásának és boldogságának nagyszerű ajánlata.

"Arra hív minket, hogy túl a tér és az idő határain az ő szeretetében boldogok legyünk."

Ezért mondja az angyal a pásztoroknak: "Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek, szabadító született nektek Dávid városában."

A bíboros azt kérte: örüljünk Jézusnak, aki társunk marad az idők végéig, és osszuk meg másokkal is "ezt az alapvető, nagyszerű örömet"!

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy "szeretetben együtt legyünk. Mert ha arra figyelünk, hogyan szerezhetünk másnak örömet, egyszerre csak azt fogjuk észrevenni, hogy mi is boldogabbak vagyunk" - fogalmazott.

"És akkor hozzánk is elérkezik a béke. Akkor rajtunk keresztül is előrehalad a nagy terv, amely minden emberi szándékot és elgondolást meghalad" - tette hozzá.

Erdő Péter kitért arra is: karácsonykor Isten "nemcsak megmagyarázza nekünk a tervet, amely a mi értelmünket meghaladja, hanem eljön közénk, közösséget vállal velünk. Gyöngék közt gyönge lesz, szegények közt szegény, elnyomottak közt eltiport és megalázott. Szenvedő a szenvedőkkel", és közben "mégis erős Isten".

Ezzel pedig "villámként hasítja szét az emberi gondolkodás látóhatárát. Megmutatja, hogy a gyöngeség összefér az erővel, mert a történelemnek és az emberi életnek célja van" - mondta a bíboros.