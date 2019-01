Erdő Péter a Margitszigeten tart szentmisét Szent Margit tiszteletére

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához kapcsolódóan vasárnap délelőtt 11-kor a margitszigeti domonkos kolostor romjainál - közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense az MTI-vel.



A szentmisére, amelyen a szent királylány közbenjárását kérik a nemzetért, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok száz zarándokot várnak.



Tóth János Csaba elmondta: az utóbbi négy évtizedben hagyománnyá vált, hogy a domonkos kolostor romjainál, Szent Margit valószínűsíthető sírja felett misét mutat be januárban, a Szent Margit emléknapjához legközelebb eső vasárnapon a mindenkori magyar prímás. Az első ilyen szentmisét Lékai László bíboros mutatta be 1979. január 21-én.



Szent Margit 1242-ben született IV. Béla király és Laszkarisz Mária leányaként. Szülei a tatárjárás alatt fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek ajánlják fel, ha Magyarország megszabadul a tatároktól. Margit így került három és fél évesen a veszprémi Szent Katalin-kolostorba. 1252-ben költözött az apja által építtetett Nyulak szigeti (ma Margit-sziget) Szűz Mária-kolostorba, amely a domonkos férfirend közvetlen felügyelete alatt állt. Tizenkét éves korában tett fogadalmat, és élete végéig kitartott szerzetesi hivatása mellett.

A katolikus egyház január 18-án ünnepli Szent Margit halálának (megfogalmazásuk szerint: égi születésnapjának) évfordulóját.