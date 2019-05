EP-választás: péntekig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt és a a Braille-szavazósablont

Péntek délután 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik május 26-án nem Magyarországon, hanem a 132 külképviselet valamelyikén kívánnak szavazni az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán. Eddig már közel 18 ezren jelezték, hogy külföldön szeretnének szavazni, a legtöbben, több mint 1500-an Londonban szavaznának, de ezernél több szavazó jelentkezett Brüsszelbe és Münchenbe is.



Az EP-választáson azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik május 26-án nem lesznek Magyarországon, az ország nagykövetségein és konzulátusain szavazhatnak.



A külképviseleti szavazáshoz a választópolgároknak május 17-én 16 óráig kell kérniük a külképviseleti névjegyzékbe vételt a lakóhely szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon.



A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem. A külképviseleteken a magyarországi szavazás napján, helyi idő szerint reggel 6 és este 7 óra között lehet voksolni, kivéve az amerikai kontinens külképviseleteit, ahol az időeltolódás miatt előző nap, szombaton lesz a szavazás.



Akik korábban már külképviseleti névjegyzékbe vetették magukat, de mégis Magyarországon voksolnának, azok május 22-én 16 óráig jelezhetik ezt.



Péntek délutánig kérhetnek a vakok és gyengén látók Braille-szavazósablont. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig 145 választópolgár igényelt ilyet.



A fogyatékossággal élő választópolgárok többféle segítséget is kérhetnek az EP-választáshoz, a vakok és gyengén látók például Braille-szavazósablont igényelhetnek péntek délután 4 óráig.



Ez egy olyan műanyagból vagy kartonból készített tasak, amely a szavazólap szövegét tartalmazza és a szavazásra szolgáló köröknél ki van vágva. A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság becsúsztatja a sablonba, a látássérült választópolgár pedig a fülkében kitapogatja a szöveget, a választott lista neve mellett a kivágáson keresztül berajzolja az X-et, majd kiveszi a szavazólapot a sablonból és az urnába dobja.



Amíg nem sikerül az összes szavazóhelyiséget akadálymentessé tenni, a választópolgárnak előre jeleznie kell azt is, ha akadálymentesített szavazóhelyiségben szeretne szavazni. A törvény szerint minden település minden választókerületében legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell, országszerte 7 489 ilyen szavazókör van.



A választópolgár - ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes - május 22-én 16 óráig kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.



Az a választópolgár, aki az egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt mozgásában korlátozott, de nem akar az akadálymentes szavazókörben szavazni, mozgóurnát igényelhet. A mozgóurna iránti kérelmet levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én (szerdán) 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én (pénteken) 16 óráig vagy május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án (vasárnap) 12 óráig kell benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurnával szavazókat a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel.



