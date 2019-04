EP-választás: már 1 millió 150 ezren támogatják Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására

A legfrissebb adatok szerint már 1 millió 150 ezren támogatják aláírásukkal Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján.Hidvéghi Balázs, aki köszönetet mondott a támogató aláírásokért, jelezte: az aláírásgyűjtés nem áll meg, folytatják az emberekkel való közvetlen párbeszédet az előttük álló időszakban is. Aktivistáik az ország összes választókerületében a Fidesz standjainál várják mindazokat, akik szeretnék kifejezni a támogatásukat Orbán Viktor programja mellett - közölte.A kommunikáció igazgató hozzátette: az emberekkel beszélve azt tapasztalják, hogy nagyon sokan egyetértenek a miniszterelnökkel és a Fidesszel abban, hogy Európát meg kell védeni, a bevándorlást pedig meg kell állítani. Az eddigi visszajelzések alapján különösen fontosnak tartják az emberek, hogy a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak - ismertette.Szintén teljes egyetértés mutatkozik abban, hogy egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására, ha nem akarja ezt, valamint, hogy az uniós intézmények élére bevándorlást ellenző vezetők kerüljenek.Ez a május 26-ai európai parlamenti választás tétje - rögzítette Hidvéghi Balázs, aki hozzátette: a Fidesz arra kér mindenkit, akinek fontos Magyarország biztonságos jövője, hogy támogassa a miniszterelnök programját a bevándorlás megállítására.A kommunikációs igazgatót kérdezték Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció EP-listavezetőjének keddi közléséről, miszerint feljelentik Orbán Viktor miniszterelnököt, mert a DK értelmezése szerint nem valósul meg a kormány egyéni nyugdíjszámlákra vonatkozó ígérete. Hidvéghi Balázs azt mondta: a Gyurcsány-Bajnai kormány volt az, amelyik elvett egyhavi nyugdíjat az idősektől, ez a kormány tette tönkre az országot, és ennek a korszaknak a végére már veszélybe került a nyugdíjak kifizetése is.Arra a felvetésre, hogy Czeglédy Csaba felkerült a DK EP-listájára, azt mondta: Czeglédy Csaba ügyében több milliárdos költségvetési csalással összefüggő bírósági eljárás folyik, így valószínűleg a jelöltséggel már járó mentelmi jog lehet emögött.Arról, hogy az EP illetékes bizottságának becslése szerint a kormánypártoknak 13, a Jobbiknak 3, az MSZP-Párbeszéd koalíciónak 3, a DK-nak és a Momentumnak 1-1 mandátuma, lenne az EP-ben, az LMP ugyanakkor be sem jutna, azt mondta: minden előzetes becslés érdekes, de az igazán fontos döntés május 26-án születik meg a voksolás napján. Abban a fő kérdésben, ami a bevándorlásról, Magyarország és Európa biztonságáról szól, csak a kormánypártokra lehet számítani. A Fidesz-KDNP számára Magyarország az első, elutasítják a bevándorlást, erre építik programjukat.Az ellenzék pártjaira nem lehet számítani, amikor az ország biztonsága, védelme a kérdés, ezt bizonyították az elmúlt években Brüsszelben, az EP-ben, és itt Budapesten is - mutatott rá. Az egymással állandóan civakodó ellenzéki pártokat és politikusokat egy dolog biztosan összeköti, mindannyian bevándorláspártiak - fűzte hozzá a kormánypárti politikus.