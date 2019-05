EP-választás 2019 - Így értékeltek az ellenzéki pártok vezetői

Demokratikus Koalíció Az EP-választáson nem az volt a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a választást, hanem az, hogy megszerzi-e a kétharmadot, és a Fidesz elveszítette a kétharmadot - értékelte a vasárnapi szavazás eredményét a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc pártja sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a tavaly áprilisi országgyűlési választáshoz képest a Fidesz elveszített egymillió szavazót, a DK pedig az alacsonyabb részvétel ellenére is közel duplájára növelte választói számát. Momentum

A Momentum Mozgalom feladata mostantól az, hogy a magyar egészségügy, oktatás és megélhetés pártjává váljon - jelentette ki a párt elnöke vasárnap éjjel Budapesten az európai parlamenti (EP-) választási eredményeket értékelve. Fekete Győr András hangosan ünneplő szimpatizánsaik előtt azt mondta, az ő pártjuk volt az egyetlen, amely valódi problémákra valódi megoldásokat adott. Bár az eredmények azt mutatják, hogy a Momentum Mozgalom mintegy 330 ezer szavazatot kapott, csaknem 10 százalékot ért el, és így 2 képviselőt is küldhet az EP-be, a pártelnök szerint alázatosaknak kell maradniuk, mert nem nyertek, a miniszterelnököt még mindig Orbán Viktornak hívják. Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom EP-választási listájának vezetője úgy fogalmazott, hogy vissza kell adni az álmokat az embereknek. A Momentum Mozgalom a bizonyíték arra, hogy vannak még csodák, a semmiből is lehet pártot építeni - tette hozzá, megjegyezve: ehhez vízió, elszántság és csapat kell. MSZP-Párbeszéd

Kudarcnak tartja az MSZP elnöke, európai parlamenti (EP-) listavezetője, hogy az MSZP-Párbeszéd közös listája egy mandátumot szerzett az EP-választáson, de a párt elnöksége az önkormányzati választásokra tekintettel egyhangúlag úgy döntött, hogy nem mond le. Tóth Bertalan vasárnap késő este, Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, sok településen - ahol már megszületett az önkormányzati választási megállapodás - olyan eredmény körvonalazódott, amely azt mutatja, az ellenzéki együttműködés le tudja győzni a Fidesz "kiskirályait". Ez egy olyan felelősség, amelyet az MSZP elnöksége vállal, és nem mond le - indokolt. Elmondta azt is, hogy mandátumát előzetes közlésének megfelelően nem veszi át, az MSZP választmánya szombaton dönt arról, ki kapja azt meg. Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje sajnálatát fejezte ki, hogy csalódást okoztak a választóknak, de jó hírként beszélt arról, hogy az EP-választáson Európa-szerte megerősödtek a baloldali és zöld erők. Munkáspárt A Munkáspárt elérte célját, hiszen azon pártok közé tudott kerülni, amelyek listát tudtak állítani az európai parlamenti választásokra - mondta Thürmer Gyula pártelnök pártja eredményváróján vasárnap Budapesten. A politikus úgy fogalmazott, a listaállítással lehetőséget tudtak teremteni az embereknek arra, hogy egy baloldali nemzeti ellenzéki program szavazzanak. A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazatok 99,9 százalékának összeszámlálása után a Munkáspárt a leadott szavazatok 0,42 százalékát, 14 385 szavazatot tudott begyűjteni. Thürmer Gyula szerint pártja stratégiai helyzete nem változott, és a mostani voksoláson a tavalyi országgyűlési választásokhoz képest még előrelépés is történt. "A baloldal megszűnt létezni a magyar politikai életben" - értékelte az eredményeket. Azt mondta, a Demokratikus Koalíció nem baloldali, hanem liberális pártként jelent meg a 2019-es európai parlamenti választáson, így a Munkáspárt maradt az egyetlen jelentős baloldali párt a politikai színtéren. Thürmer Gyula közölte, elvárják a megválasztott 21 magyar képviselőtől, hogy az Európai Parlamentben védjék meg Magyarország szuverenitását, függetlenségét, és küzdjenek az EU migrációs politikája ellen. Kiemelte, a Munkáspárt a jövőben is azon fog fáradozni, hogy Európa a dolgozóké legyen, az Európai Unió pedig a gazdasági együttműködés fóruma és a béke színtere legyen. Örömét fejezte ki, hogy Európában a Munkáspárthoz hasonló szervezetek megtartották pozíciójukat, így maradtak szövetségesei a pártnak. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a Fidesz-KDNP 13, a Demokratikus Koalíció 4, a Momentum Mozgalom 2, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik 1-1 mandátumot szerzett. Magyar Kétfarkú Kutya Párt A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP) megfelel az európai parlamenti (EP-) választáson elért 2,63 százalékos eredmény - mondta az MKKP elnöke vasárnap éjjel az MTI-nek a párt budapesti rendezvényén. Kovács Gergely úgy fogalmazott: "nekünk oké az eredmény". A közvélemény-kutatások alapján nagyjából ilyen eredményre számítottak, nagy meglepetés nem történt - tette hozzá. Közölte, a párt jobb eredményt ért el, mint a 2018-as országgyűlési választáson. Ezek szerint "van értelme annak, amit csinálunk" - mondta Kovács Gergely. Ugyanakkor ironikusan arról beszélt, hogy mivel a 2,63 százalékos eredménnyel nem kerültek be az Európai Parlamentbe, azonnal felfüggesztik tagságukat az EP-ben. "Elegünk van abból, hogy a magyar embereknek az Európa Parlament mondja meg, hogy ki jusson be az Európai Parlamentbe" - fogalmazott Kovács Gergely. Megjegyezte, az LMP-t sajnálja - amelyet az MKKP megelőzött -, tetszett neki, hogy az LMP a kampányban a klímaváltozás problémájára hívta fel a figyelmet. Az MKKP eredményváró rendezvényén mintegy félszázan vettek részt, derűs hangulatban sörpadoknál ettek-ittak, beszélgettek, a televízióban bejelentett eredményt üdvrivalgással fogadták. Mi Hazánk Mozgalom A magyar politikatörténetben példátlan sikert aratott a Mi Hazánk Mozgalom azzal, hogy 9 hónappal zászlóbontása után 3,33 százalékos eredményt ért el az európai parlamenti választáson - jelentette ki a párt elnöke a Mi hazánk választási eredményét értékelő vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatóján. Toroczkai László emlékezetett arra: "tönkreverték" a parlamenti frakcióval bíró LMP-t és megközelítették a szintén milliárdos állami támogatással működő Jobbik támogatottságát. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a nemzeti radikális választók a Jobbik árulása után otthonra lelhetnek a Mi Hazánk Mozgalomban - tette hozzá. Úgy vélekedett: az eredmény előrevetíti, hogy a Mi Hazánk egy erős parlamenti frakció megalakítására kap felhatalmazást a 2022-es országgyűlési választáson. A pártelnök megköszönte a voksát annak a 114 ezer embernek, aki rájuk szavaztak, illetve az aktivistáik önfeláldozó munkáját. Ugyanakkor fontos tanulságnak nevezte, hogy a Demokratikus Koalíció előretörése nyomán beigazolódott a Mi Hazánk jóslata, vagyis az az állításuk, hogy a Fidesz leváltása esetén Gyurcsány Ferenc visszatérése fenyeget. Ebben a helyzetben 2022-ben az egyetlen alternatívát a Mi Hazánk jelentheti majd a választók számára - mondta. A Jobbik eredményét kérdésre válaszolva úgy kommentálta, hogy a párt elindult a teljes megsemmisülés felé vezető lejtőn.