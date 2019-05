EP-választás - Vasárnap délig lehet mozgóurnát igényelni

Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az európai parlamenti (EP-) választáson.



Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A kérelmet még be lehet nyújtani online, ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig. Emellett el lehet juttatni a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottal, valamint kézbesítővel, például futárral vagy hozzátartozóval.



A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is - arra hivatkozva például nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki munkája miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.



Ha a mozgóurnát nem a választópolgár lakcímére kérik, akkor a kérelemnek tartalmaznia kell a pontos címet. A feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az igénylő választópolgár lakcímkártyáján szereplőkkel, különben a kérelmet elutasítják.



A szavazás napján a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen.



Aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben hagyományos módon, személyesen nem szavazhat.