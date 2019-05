EP-választás - Több mint húszezren a külképviseleti névjegyzékben, már több mint 2000 levélszavazat megérkezett

Az NVI internetes oldala, a www.valasztas.hu adataiból kitűnik: a legtöbben (1729) Londonban szavaznának, de nagyon sokan voksolnának Brüsszelben (1244), Münchenben (1208), Berlinben (1000) is. Szintén sok szavazó jelentkezett Bécsben (946), Stuttgartban (885), Bernben (871), Hágában (776), Csíkszeredán (710), Szabadkán (584), Párizsban (507). Háromszáznál több szavazót várnak Düsseldorfban (472), Beregszászon (421), New Yorkban (382), Koppenhágában (354), Dublinban (342), Stockholmban (331), Prágában (323), Kolozsváron (322).

Érkeznek a szavazatok levélben

Pénteken délután 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje, a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választáson Magyarország külképviseletein több mint húszezren szavaznának, közülük 1700-an Londonban. A 132 nagykövetségen, illetve konzulátuson jövő szombaton és vasárnap a Nemzeti Választási Iroda (NVI) legfrissebb adatai szerint 20 344-en szavazhatnak. A 2014-es EP-választáson 98 külképviseleten lehetett szavazni, a szavazás napján 7572-en szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, vagyis több mint kétszer annyian szavaznának most külföldön, mint akkor.A külképviseleteken a diplomáciai képviselet munkatársai lesznek a külképviseleti választási iroda (küvi) tagjai, az iroda vezetője is a Külgazdasági és Külügyminisztériumból érkezik. A külképviseleti választási irodák vezetői a jövő hét elején, a külképviseleti névjegyzékbe vételek véglegessé válása után személyesen viszik ki a voksoláshoz szükséges szavazólapokat és borítékokat a külképviseletekre.Tizenegy külképviselet van, ahol tíznél kevesebb szavazót várnak: Quito (9), Brazíliaváros, Csungking, Ulánbátor (8-8), Addisz-Abeba és Rijád (7-7), Luanda, Havanna és Montevideo (6-6), Kampala (4) és Phnompen (3).A legtöbb helyen - hét külképviseleten - az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodók szavazhatnak (Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington). Négy külképviseleten szavazhatnak Kínában (Csungking, Hongkong, Peking, Sanghaj), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart), Oroszországban (Jekatyerinburg, Kazany, Moszkva, Szentpétervár). Három külképviseleten szavazhatnak Ausztráliában (Canberra, Melbourne, Sydney), Kanadában (Ottawa, Toronto, Vancouver), Lengyelországban (Krakkó, Varsó, Wroclaw), Nagy-Britanniában (Edinburgh, London, Manchester), Romániában (Bukarest, Csíkszereda, Kolozsvár) és Ukrajnában (Kijev, Ungvár, Beregszász). Két helyszínen lehet szavazni Ausztriában (Bécs, Innsbruck), Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo), Franciaországban (Lyon és Párizs), Horvátországban (Zágráb és Eszék), Indiában (Mumbai és Újdelhi), Kazahsztánban (Almati és Nurszultan), Olaszországban (Milánó és Róma), Spanyolországban (Barcelona és Madrid), Szerbiában (Szabadka és Belgrád), Szlovákiában (Pozsony és Kassa), Szlovéniában (Lendva és Ljubljana), Törökországban (Ankara és Isztanbul) valamint Vietnámban (Hanoi és Ho Si Minh-város).A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat a külképviseleteken nem bontják fel, hanem - legkésőbb a voksolást követő csütörtök éjfélig - Magyarországra szállítják, és a voksokat a Nemzeti Választási Irodában számlálják meg.- derül ki a www.valasztas.hu szombat reggeli adataiból. A Magyarországon és más európai uniós országban lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak a május 26-i európai parlamenti (EP-) választáson, ehhez május 2-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Az NVI a múlt héten postázta a szavazólapot és a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozatot tartalmazó levélcsomagokat a levélben szavazóknak. Összesen 115 ezer levélcsomag készült el: az NVI 85 ezer levélcsomagot küldött ki postán, 30 ezren kértek személyes átvételt. Azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, hétfőtől tehetik meg (megjelölésük szerint) az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településén, a kijelölt külképviseleteken vagy a kijelölt határ menti településeken. A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez: a válaszborítékot feladhatja postán (bárhonnan ingyen), ebben az esetben a levélnek május 25-én éjfélig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás végéig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre. A válaszboríték leadható bármely külképviseleten is május 11-től 24-ig munkanapokon, illetve a 132 külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt és Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen. Az NVI-hez az első 480 levélszavazat szerdán érkezett meg. Péntekre további 1375 darabot juttattak vissza az irodához, szombatra pedig a visszajuttatott levélszavazatok száma 2187-re nőtt. Az NVI azonban csak május 20-ától bonthatja fel a levélszavazatok külső borítékát, és akkor kezdheti meg (a szavazatot tartalmazó boríték felbontása nélkül) a választópolgár azonosítását, azaz a nyilatkozatban lévő adatok összevetését a nyilvántartásban lévővel. A szavazatot tartalmazó borítékot pedig csak a voksolás befejezése után bonthatják fel az NVI-ben, és akkor kezdődhet a voksok összeszámlálása is.