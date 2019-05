EP-választás - Orbán Balázs: Brüsszel európai szuperállamot akar

A brüsszeli elit európai szuperállamot akar, ezért erőlteti a bevándorlást, de ezzel szemben áll az európai választópolgárok többsége és a nemzetállamok - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület rendezvényén az Akadémia épületében csütörtökön.



Orbán Balázs azt mondta: az elmúlt öt évben a brüsszeli bürokraták megpróbálták felrúgni Európa kényes egyensúlyát, negligálják az európai együttműködés, a kompromisszumok gyakorlatát azért, hogy létrehozzák az Európai Egyesült Államokat. Mindent ennek rendelnek alá. Ezért próbálják letörni a nemzetállamok ellenkezését, és a bevándorláspártiságuk is ebből fakad, a migráció ugyanis párhuzamos társadalmakat hoz létre, ami a nemzetállam vége - magyarázta.



A brüsszeli elit az EU intézményeit is eredeti céljaikkal ellentétesen használja. Az Európai Bizottság jelenlegi elnöke - folytatta - hivatalba lépése után nem sokkal megmondta, hogy politikai bizottságot fog vezetni. Ennek eredménye lett többek között Nagy-Britannia kilépése, a migránsok beengedése és a tagállamok szembefordítása egymással - fűzte hozzá az államtitkár.



Az Európai Parlamentben az európai választópolgárok akarata marginálisan jelenik meg, hiszen az európaiak többsége még mindig a keresztény kultúrát, a nemzetek Európáját, a határok és a biztonság megvédését tartja fontosnak. Az európai parlamenti képviselők mégis az európai szuperállam kiépítésén dolgoznak - fejtegette. Az Európa Tanácsban az egyhangú helyett minősített többségi döntéshozatal érvényesül, ami rombolja a tagállamok közti együttműködést. Az Európai Bíróság pedig több mint kilencven százalékban a bizottságnak ad igazat a tagállamokkal szemben - mondta Orbán Balázs.



Az Európát érő globális kihívások egyre súlyosabbak, ilyen a 2008-as pénzügyi válság, a versenyképesség romlása és 2015-től a migrációs válság, amely a 21. század sorskérdésévé vált, ám ezekre Brüsszel nem tud megoldást nyújtani - jelentette ki az államtitkár.



Az európai emberek nem értenek egyet a "birodalmi elittel", nem akarják átadni a döntés jogát, a magyar kormány álláspontja pedig az, hogy az EU-t csak a nemzetek zsidó-keresztény kultúrára épülő Európája mentheti meg. Az európai parlamenti választáson május 26-án ezt támogathatják ismét az európai polgárok. A magyar kormány célja ezúttal is, mint Szent István óta mindig, a minél nagyobb külpolitikai mozgástér megteremtése - mondta Orbán Balázs a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) által a Magyar Világtalálkozó keretében szervezett Társadalmi Párbeszéd Fórumon a "Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel" témakörben tartott előadásán.