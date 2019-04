EP-választás - Lánczi Tamás: az ellenzék csak rosszul jöhet ki "a durvulási versenyből"

Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet igazgatója szerint az ellenzéki pártok egymásra licitálnak durvaságban, de ebből csak rosszul jöhetnek ki, mert "az összellenzéki tortaszelet" folyamatosan egyre kisebb lesz, és kormányzóképességüknek a látszata is elvész.



Lánczi Tamást pénteken az M1 aktuális csatornán arról kérdezték, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő az ATV reggeli műsorában arra az újságírói kérdésre, miért nő a kormánypártok támogatottsága, úgy válaszolt: "sok a patkány Magyarországon".



Az igazgató úgy fogalmazott: Bangóné Borbély Ildikó nem az MSZP kevésbé ismert politikusa, hanem a párt "első vonalába tartozik", ez pedig a morális problémák mellett felveti az alkalmatlanság kérdését is. Azért nem döbbent meg a politikus szavain - mondta -, mert az elmúlt időszakban ő és több ellenzéki képviselőtársa is használt már személyeskedő, durva, sőt, helyenként "primitív" hangnemet.



Úgy vélekedett: az ellenzékben mintha verseny alakult volna ki, hogy ki tud durvábbat mondani, de ezzel "kocsmai szintre" jutnak el, például trágárságokat firkálnak fel középületekre, falakra.



Lánczi Tamás az ellenzéki erőviszonyokról azt mondta: a Jobbik támogatottsága az MSZP szintjére süllyedt, tíz százalék körüli. Ez a csökkenés lassan már két-három éve tart, de ebből az MSZP vagy a Demokratikus Koalíció nem profitál sokat. Hiszen - tette hozzá - egy párt célja a kormányra kerülés, és bár lehet, hogy most el tudnak venni egymástól 1-2 százalékot, a kormányzóképességük "morzsáit is feláldozzák".