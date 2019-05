EP-választás - Kövér: a brüsszeli vezetők elfednék az elhibázott bevándorlási politikát

A brüsszeli vezetők szeretnék elfedni azt, hogy milyen nyilvánvaló következményei vannak az elhibázott bevándorlási politikának - mondta az országgyűlés elnöke hétfőn Pakson.



Kövér László a lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva hozzátette: az Európai Unió tagállamaiban a tömeges illegális migráció növelte a bűnözést, a nők elleni erőszakot, és az elmúlt években több mint háromszáz ember halt meg terrorcselekményben.

Az emberek ezen szeretnének változtatni, ez a tétje az európai parlamenti (EP-) választásnak - jelentette ki.



A házelnök azt mondta: az Eurobarometer felmérése szerint az EU polgárai legfontosabb problémaként az illegális migrációt vagy a terrorizmust jelölték meg.



Úgy fogalmazott: "a kampányban az Európai Bizottságnak és a régebbi tagállamok főáramú politikusainak az a törekvése, hogy ezt megoldott kérdésként kezeljék, ehelyett előjön a klímaváltozás, más kérdések, amik az emberek életét biztonságosabbá tennék".



Újabb kérdésre válaszolva kifejtette: a "régi vágású brüsszeli és európai uniós elit" megpróbál szélsőségesnek beállítani mindenkit, aki nem ért velük egyet, így próbálják megállítani a migrációellenes tábor támogatottságának növekedését.



Kövér László reálisnak nevezte, hogy a migrációt ellenző politikai erőknek, - "nevezzék őket akárminek" -, a mostanihoz képest jelentősebb súlyuk lesz az EP-választás után.



Azt mondta, ez a politikai erő adott esetben a mérleg nyelve is lehet vagy az Európai Néppárton (EPP) belül komoly tábort fog a Fidesz maga mögött tudni. "Ha ez így lesz, akkor talán Európa egyik fele nem próbálja meg diktátumokkal ráerőltetni a maga világképét, jövőképét, akaratát a másik felére" - tette hozzá.



Nem mindegy, hogy a Fidesz-KDNP 11, 12, 13 vagy 14 mandátumot szerez a választáson, mert minél több a mandátumuk, "annál kevésbé lehet erkölcsi értelemben félresöpörni vagy kilökni" őket az EPP-ből.



A paksi atomerőmű kapacitásfenntartó beruházásáról szóló kérdésre válaszolva megjegyezte: a brüsszeli vizsgálódások késedelmet okoztak az új atomerőmű kivitelezési folyamatában; "talán ha más brüsszeli vezetés van, és jobban passzoltak volna a politikai elképzelések, lehet, hogy a brüsszeli bürokrácia gyorsabb lett volna".



Az előttünk álló időszakban lesz még dolgunk a brüsszeli bürokráciával, ezért van áttételesen jelentősége a paksi beruházásra is annak, hogy milyen összetételű lesz az Európai Bizottság - húzta alá. Hozzátette azt is: nem feltételezi, hogy egy brüsszeli szakmai döntésnek politikai indítékai vannak.



Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy azért kellene az EP-választáson magas részvétel arány, hogy az ellenzék részéről minél kevesebben tudják átlépni a mandátumszerzéshez szükséges küszöböt. "Több Fidesz-KDNP-s képviselővel minden kérdést hatékonyabban tudnánk képviselni Brüsszelben" - mondta.